Медведев поручил законодательно перевести все госорганы на отечественное ПО

По итогам проведённого в начале февраля текущего года заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, премьер-министром РФ были сформулированы ряд поручений, в частности:

«Минфину России (А.Г.Силуанову), Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) внести в Правительство Российской Федерации до 15 марта 2018 года проект нормативного правового акта об обеспечении централизации закупки офисного и бухгалтерского программного обеспечения, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности, в том числе антивирусного, предусматривающий: — внедрение механизма приобретения органами государственной власти, в том числе на основе сервисной модели, отечественного офисного программного обеспечения, интегрированного с системами электронного документооборота; — установление порядка консолидации и анализа предложений органов государственной власти по доработке и внедрению нового функционала в отечественное офисное программное обеспечение; — реализацию механизма доработки отечественного офисного программного обеспечения с учётом результатов анализа».

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В настоящее время госорганы обязаны закупать программное обеспечение из реестра отечественного ПО, а зарубежные программы использовать только при отсутствии соответствующего российского аналога. Однако учреждения часто пренебрегают данным требованием, закупая иностранные программы без должного обоснования.

Как следует из поручения, разработанный документ должен закрыть ряд лазеек для госорганов, которые не спешат «импортозамещаться». Министерство финансов РФ вместе с заинтересованными органами исполнительной власти также должны представить предложения относительно того, как можно усовершенствовать механизм закупок российского ПО, учитывая опыт реализации проекта по контролю стоимости закупок лекарств.

Кроме того, Медведев поручил Росимуществу и Минкомсвязи России совместно с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» разработать директивы, предусматривающие осуществление мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Минфин и Минкомсвязи также должны будут предложить способы по оптимизации сроков реализации данных планов.

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