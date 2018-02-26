Роскомнадзор вынес из реестра запрещённых сайтов ссылки на navalny.сom

На днях оппозиционный политик Алексей Навальный удалил со своего сайта ссылку, по которой можно было найти материалы о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске, — данное расследование получило в прессе неформальное название «Рыбкагейт».

Как утверждает сам Навальный, ссылка мало кем посещается, потому что расследование теперь просматривают в основном на YouTube. Политик объявил, что после закрытия прежней ссылки вся информация переносится на внешний ресурс, который, по его словам, «никуда не пропадет, и люди будут его находить».

В свою очередь, Роскомнадзор удалил из реестра запрещенной информации страницы сайта Алексея Навального с материалами «Рыбкагейта». @В связи с решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края в Единый реестр запрещенной информации были включены две страницы указанного вами сайта. В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из Единого реестра исключены», — сообщили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор убрал из реестра запрещенной информации страницы сайта Навального, где было опубликовано расследование о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке https://t.co/9a1nLg7ldY два дня назад Навальный расследование из блога удалил — Republic News (@Repub_News) February 26, 2018

Расследование ФБК вышло 8 февраля текущего года. В нем говорилось о совместном отдыхе Приходько и Дерипаски на яхте бизнесмена, где также присутствовала сотрудница эскорт-агентства Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). По мнению Навального, таким образом Приходько получил взятку.

Менее чем через сутки после публикации расследования выходит постановление Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, — куда Дерипаска подал иск к Вашукевич – фотографии и видео из ее инстаграма использовались в материале ФБК, — о блокировке всех материалов, связанных с этим делом, после чего Роскомнадзор начал рассылать письма напечатавшим о «Рыбкагейте» изданиям с требованием удалить его со своих сайтов. При этом специалистам Навального удалось обойти блокировку Роскомнадзора.

Ряд изданий, а также сам Навальный подали в суд на Роскомнадзор. Оппозиционный политик считает незаконным требование о блокировке расследования о Дерипаске и Приходько.

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