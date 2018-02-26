ФАС нашла нарушения на сайте sрorts.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала вину и выдала предписание спортивному изданию Sports.ru из-за нарушения закона о рекламе. Специалисты антимонопольной службы при осмотре сайта www.sports.ru в середине ноября 2017 года выявили факт распространения рекламы букмекерской конторы «Фонбет» в виде рекламных баннеров, представляющих собой гиперссылки для перехода на официальный сайт этой компании (www.fonbet.ru). Действующее законодательство, отмечается на официальном сайте ФАС, устанавливает необходимость ограничения доступа к азартным играм в сети Интернет и их рекламе.

В ФАС уточнили, что на момент нарушения Sports.ru не был зарегистрирован в качестве «сетевого издания, специализирующегося на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера», как того требует закон «О рекламе».

«Компания не впервые нарушает закон в части распространения рекламы азартных игр, и служба обязательно учтет эти факты при определении размера административного штрафа недобросовестному рекламораспространителю», — комментирует сложившуюся ситуацию заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Ранее ФАС России неоднократно признавала ООО «Спортс.ру» виновным в аналогичных нарушениях.

Глава проекта Sports.ru Дмитрий Навоша подтвердил, что издание пока не зарегистрировано как СМИ. Sports.ru также отсутствует в списке зарегистрированных СМИ Роскомнадзора.

Навоша отказался комментировать ситуацию с ФАС и пообещал, что редакция будет решать этот вопрос «в ближайшее время». По его словам, «количество барьеров на пути к регистрации СМИ в России увеличивается, особенно, если вы не гражданин России».

.



.

Читайте также:

Sports.Ru наносит ответный удар по «Матч ТВ»

🔓

ФАС выступила против создания единой системы авторизации публичных Wi-Fi

🔓

Мосгорсуд принял сторону Sports.Ru в судебном «антипиратском» споре с «Матч ТВ»

🔓

ФАС не увидела в «ранжировании» новостей Яндекса и Google нарушений

.