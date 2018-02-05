06.03.2018
Закрылся проект «Росправосудие»
На сайте некоммерческой бесплатной справочно-правовой системы по судебным решениям судов общей юрисдикции, мировых и арбитражных судов РФ появилось сообщение о закрытии

Rospravosudie

Поисковик по судебным решениям и практики «Росправосудие» прекратил свою деятельность — об этом говорится на сайте проекта. Администрация отмечает, что «не обладает эффективными средствами защиты от подобных атак», и поэтому приняла решение закрыть сайт:

«Rospravosudie.com предоставляло удобный доступ к официально опубликованной судебной практике РФ. Все документы представленные на rospravosudie.com были опубликованы судами.

Это не запрещено ни в коем случае.

Лица, упомянутые в документах, постоянно жаловались на работу проекта. Их юристы и друзья из полиции терроризировали команду проекта угрозами гражданского и уголовного преследования.

К сожалению, мы не обладаем эффективными средствами защиты от подобных атак. И не можем позволить осуществлять такие атаки в отношении людей, помогающих в работе проета.

Поэтому принято решение закрыть сайт.

Всем пока».

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Запись также продублирована на английском.

Сервис предоставлял документы судов, статистику дел адвокатов и список решений судей. Последнее сохранение сайта в архиве интернета датируется 5 февраля 2018 года.

Ресурс был создан в 2012 году Глебом Суворовым и Вадимом Тропниковым. В 2015 году из-за конфликта между сооснователями сайт на три недели прекратил работу, но затем возобновил работу в середине февраля того же года.

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