Закрылся проект «Росправосудие»

Поисковик по судебным решениям и практики «Росправосудие» прекратил свою деятельность — об этом говорится на сайте проекта. Администрация отмечает, что «не обладает эффективными средствами защиты от подобных атак», и поэтому приняла решение закрыть сайт:
«Rospravosudie.com предоставляло удобный доступ к официально опубликованной судебной практике РФ. Все документы представленные на rospravosudie.com были опубликованы судами.
Это не запрещено ни в коем случае.
Лица, упомянутые в документах, постоянно жаловались на работу проекта. Их юристы и друзья из полиции терроризировали команду проекта угрозами гражданского и уголовного преследования.
К сожалению, мы не обладаем эффективными средствами защиты от подобных атак. И не можем позволить осуществлять такие атаки в отношении людей, помогающих в работе проета.
Поэтому принято решение закрыть сайт.
Всем пока».
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Запись также продублирована на английском.
Проект Росправосудие закрылся после угроз юристов и полицииhttps://t.co/UQWccnKzO2 pic.twitter.com/kJPfVDOPQU
— The Village (@villagemsk) March 6, 2018
Сервис предоставлял документы судов, статистику дел адвокатов и список решений судей. Последнее сохранение сайта в архиве интернета датируется 5 февраля 2018 года.
Ресурс был создан в 2012 году Глебом Суворовым и Вадимом Тропниковым. В 2015 году из-за конфликта между сооснователями сайт на три недели прекратил работу, но затем возобновил работу в середине февраля того же года.
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