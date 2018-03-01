Агрокомплекс подал в суд на инстаграм-паблик «Жесть Краснодара» за видео с творогом

Крупнейшее на Кубани и в России сельскохозяйственное предприятие «Фирма «Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск «Агрокомплекса им. Н. Ткачева» против паблика в инстаграме «Жесть Краснодара и края» https://t.co/2LBegWWYTP — Юга.ру (@yuga_ru) February 28, 2018

Основанием для разбирательства стало видео, размещённое в социальной сети Instagram. Вся суть спорной видеозаписи сводится к тому, что в пакете с логотипом комплекса, находится непонятная смесь желеобразного вида. Голос за кадром говорит, что это был творог, который пролежал в холодильнике неделю. Отдельно упоминается состав, а именно крахмал и пальмовое масло.

В социальных сетях есть группы под общим названием «Жесть Краснодара», в том числе и в Instagram. Они широко известны публикацией разных, иногда непроверенных фактов. По мнению компании, информация носит недостоверный характер, порочащий деловую репутацию. Требования в отношении ролика сводятся не только к признанию материала недостоверным, но и к удалению данного материала, касающегося деятельности агрохолдинга.

Евгений Хворостина, гендиректор холдинга «Агрокомплекс», сообщил, что на первом этапе судебного спора с Сергеем Доровских агрохолдинг намерен добиться опровержения распространенных в сети Instagram недостоверных и порочащих сведений, а затем будет взыскивать с виновного ущерб.

Через соцсети администратор паблика Сергей Доровских обратился к подписчикам, заявив, что не намерен удалять ролика, а все претензии представителей Агрокомплекса адресует к авторам видео:

«Здравствуйте, меня зовут Доровских Сергей Евгеньевич

Я тот самый человек который создал и веду «Жесть Краснодара и Края», и это на меня подал в суд Агрокомплекс. А все притензии вот к этому видео. Отвечу на вопросы которые мне сейчас все задают: Ролик удалять не намерен, Агрокомплекс со мной ни как не связывался».

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Комментируя обращение в суд, юристы отмечают, что это не первый случай оспаривания информации, размещенной в социальных сетях. Напомним, Олег Дерипаска обратился в суд, так как в социальной сети Instagram были размещены фотографии, касающиеся его личной жизни. Фемида встала на сторону бизнесмена и вся информация была удалена.

Юристы назвали решение, полученное Олегом Дерипаской, прецедентным, так как было вынесено не в отношении СМИ, а физического лица и личной страницы в социальных сетях. Возможно, что постановление бизнесмена легло в основу искового заявления «Агрокомплекса имени Н. Ткачева», что может быть косвенно подтверждено фактом удаления информации только из Instagram, несмотря на то, что группы «Жесть Краснодара» представлены во многих социальных сетях.

Однако у некоторых пользователей соцсетей есть на этот счёт своё мнение, в частности — существует вероятность, что в этом случае также может сработать так называемый «эффект Стрейзанд», как это произошло и в случае с Олегом Дерипаской:

«Ткачев» напал на «Жесть Краснодара», повторив путь Олега Дерипаски https://t.co/P16w6UpPI6 #bloknot — Василий Сафронов (@1964Safronov) February 28, 2018

В комментариях к ролику пользователи не придерживаются какой-то одной позиции: кто-то считает ролик заказом от конкурентов Агрокомплекса, кто-то — попыткой сделать на нём пиар, кто-то также выдвигает мнение о сомнительном качестве продукции фирмы, но многие в комментариях к видео всё же разделяют недоумение администратора паблика, что владельцы фирмы не обратились сначала к нему с требованием удалить видео, а сразу же направились в суд. Правда, представители компании в комментариях СМИ утверждают, что пытались в декабре прошлого года пойти на диалог с Доровских, однако эта попытка не увенчалась успехом.

По мнению Евгения Хворостины, в кадре демонстрируется не творог, а клейстер или что-то подобное. «Это видео — уникальная по наглости подделка. «Агрокомплекс» отслеживает отзывы о своей продукции в социальных сетях, всю негативную информацию мы проверяем, но с такой явной нелепостью сталкиваемся впервые и намерены разобраться в ситуации до конца»,— пояснил гендиректор «Агрокомплекса». Он предположил, что в публикации такой информации могут быть заинтересованы недобросовестные конкуренты холдинга.

По оценке специалистов юридической фирмы Vegas Lex, шансы разрешения спора в пользу заявителя невелики. Семен Лопатин, юрист арбитражной практики фирмы, указывает на то, что в целом иски, связанные с распространением недостоверных сведений о продукции, нередко подаются в отношении СМИ, так как сейчас стал популярным жанр проверок продуктов и услуг. Но иски в отношении физических лиц, разместивших сведения в соцсетях,— явление новое.

«В подобных делах важны детали: какие конкретно фразы истец оспаривает, имеет ли место выражение мнения автора либо утверждение факта. В делах о защите деловой репутации в принципе крайне сложно доказать порочащий характер сведений, тем более будет это сложно сделать по данному делу: ролик содержит оценочные суждения автора, он описывает, что видит. Ссылки на состав продукта также могут расцениваться как субъективное мнение, а не утверждение о факте»,— говорит юрист.

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