Новые рубежи государственной онлайн-цензуры

Даже перед самым Новым годом и сразу уже после него власти ни на минуту не оставляли Рунет без своего пристального внимания, что проявлялось не только в сверхскоростном принятии регулирующих онлайн-пространство законов и других правовых актов, но и применении на практике того, что уже ранее было внедрено. Причём по большинству из нижеописанных случаев возникают вопросы в отношении законности того или иного решения.

Недавно РосКомСвобода рассказала о музыканте Данииле Сукачёве из Великого Новгорода, которому вменили осквернение религии за сохраненный в плейлисте видеоклип и приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Несмотря на то, что он не является автором клипа группы Batushka, который бдительными сотрудниками центра «Э» обнаружили у него в сохранённых видеозаписях, а также что ни сама песня, ни её видеоролик не внесены в список запрещённых на территории РФ, суд первой инстанции признал музыканта виновным в нарушении ч.2 статьи 5.26 КоАП РФ, обжалование же приговора в следующем суде прошло неудачно — предыдущий вердикт был оставлен без изменения.

Менее чем за неделю до этого Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал на 400 тысяч рублей ещё одного музыканта, Леонарда Конвишера, за «унижение достоинства и возбуждение вражды к христианам» по гораздо более «тяжёлой» статье — 282-й, части первой УК РФ. В 2013 году петербургский рок-музыкант, а по совместительству повар одного из ресторанов Конвишер создал во ВКонтакте антирелигиозную группу. В 2014 году Леонард Конвишер выложил в паблик очередной пост. Как указано в телеграмм-канале «Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга»:

«Суд посчитал доказанным, что Конвишер, имея умысел на возбуждение вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии – христианам, разместил в социальной сети «ВКонтакте» в открытой группе «АНТИ ЭНТЕО/АНТИ «БОЖЬЯ ВОЛЯ (18+)» сообщение, в котором имеется совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды, а именно: высказывание «Время жечь мосты» вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди, над которым изображен силуэт человека с ножом, у которого на груди имеется перевернутый крест и число 666, силуэты указанного человека с ножом и священника вписаны в кольцо, на площади которого имеются символы, напоминающие еврейские буквы».

.

В июле 2017 года в отношении 32-летнего Леонарда Конвишера возбудили уголовное дело. Правда, сам он узнал об этом лишь в августе, когда в его квартиру рано утром пришли с обыском, когда Леонард еще спал. Обыск длился около двух часов. У Конвишера изъяли компьютер, планшет, телефон, а также все носители памяти. А его самого увезли на допрос. Когда у Конвишера спросили, его ли это паблик и зачем он выложил пост «Время жечь мосты», он принялся доверчиво объяснять про «нехороших ребят» из «Божьей воли». В итоге суд признал его виновным по ч.1 ст.282 УК РФ.

Объединенная пресс-служба Петербургских судов сообщает, что петербуржец Леонард Конвишер признан виновным по ч… https://t.co/dnjARheWml — МК в Питере (@mk_v_pitere) January 9, 2018

«Стороной обвинения я рассматривался как исчадие ада. Будто бы я всем говорю, что христианство это плохо, — вспоминает Леонард Конвишер. — Но на самом деле я ничего не имею против религии. С моей стороны есть конфронтация не с конфессиями, а с не очень порядочными людьми. Но суд не принял это во внимание. Обсуждались только мои якобы воинственные действия против православия».

В прошлом году примерно такое же наказание суд применил по отношению к рэперу Птахе. Исполнителя оштрафовали на 200 тыс. рублей за возбуждение ненависти и вражды к активистам движения «Антидилер».

Всё чаще в судебные сводки стали попадать новости, связанные с пабликами «Подслушано в…». Недавно в Суоярвский районный суд Карелии поступило исковое заявление о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда из-за комментария в паблике «Подслушано в Суоярви». Как рассказали в суде, одного из пользователей сообщества в ВКонтакте оскорбил один из комментариев, размещенный в этой группе. Никаких обстоятельств дела не разглашается, известно лишь, что автором поста был житель Суоярви. «Скорее всего, суд пройдет в закрытом режиме», — сообщили в суде.

Недавно Новгородский областной суд вынес своё решение по делу о защите деловой репутации. Репутацию защищал вице-губернатор Тимофей Гусев. Ещё в декабре 2016 года житель Любытинского района Алексей Лобанов в группе «Подслушано в Любытино» за подписью Whos man разместил сообщение о том, что глава района Тимофей Гусев в 2014 году распорядился оплатить ремонт дороги в деревню Галицу, хотя ремонт не соответствовал муниципальному заданию.

Тема перешла на страницы районной газеты и там гражданин повторил свои слова и добавил: «на 90% уверен, что такая же ситуация с дорогой «Своятино— Коромыслово….» и «я уже увидел нарушения на дороге «Зарубино–Репищи», а там сумма 9,5 миллиона». Тимофей Гусев подал в суд на Алексея Лобанова и главного редактора газеты «Любытинские вести» Киру Соболеву, потребовав 200 тысяч рублей морального вреда. В июле 2017 года Боровичский районный суд чиновнику, который к тому времени стал вице-губернатором, отказал, решив, что речь шла о «плюралистической дискуссии по вопросам всеобщего интереса», и сослался на решения по делам «Федченко против РФ», «Бладет Тромсе и Стенсос против Норвегии». Но Тимофей Гусев решение районного суда оспорил. Областной суд, посчитал, что если в газетной публикации, действительно, высказывается мнение, то публикация в соцсети – необоснованно порочит репутацию Гусева. И обязал ответчика выплатить вице-губернатору 10 тысяч рублей и разместить в группе сообщение, опровергающее ранее сказанные им в предыдущем посте слова.

В середине декабря прошлого года администратор паблика «Подслушано Бабаево» обратился к своим подписчикам оказать информационную поддержку после того, как суд суд признал доказанным факт распространения порочащих сведений пользователями сообщества в комментариях под новостью о смерти школьника — некоторые обвиняли в случившейся трагедии классную руководительницу подростка. Администратор группы «Подслушано Бабаево» Георгий Лелюк должен выплатить 10 000 рублей за оскорбительные комментарии пользователей, адресованные бывшему педагогу из Бабаево. Женщина выиграла дело о защите чести, достоинства и деловой репутации в августе 2017 года. Решение суда основывается на том, что судья приравняла паблик к средствам массовой информации, хотя ни группа, ни социальная сеть «Вконтакте» таковыми не являются — они не зарегистрированы в реестре Роскомнадзора как СМИ.

Изначально учитель требовала выплату морального вреда с подписчиков от 50 до 70 тысяч рублей, с администратора группы – 100 000 рублей. Однако решением суда суммы были значительно снижены. Подписчиков оштрафовали на суммы от 500 до 4 000 рублей, самого Лелюка – на 10 000 рублей. Администратора к тому же обязали опровергнуть информацию. Апелляция закончилась не в пользу Лелюка, и в начале декабря он подал кассационную жалобу.

Впрочем, посты ВКонтакте волнуют не только власти. Петрозаводская компания «САНА+» намерена подтвердить свою деловую репутацию в арбитражном суде Петрозаводска, где продолжается разбирательство по иску организации к ВГТРК и жителю Карелии о подрыве имиджа. «Сана+» в лице директора Андрея Свидского просит суд взыскать с ответчика — ФГУП «Всеросийская государственная телерадиовещательная компания» — 10 миллионов рублей в счет возмещения репутационного вреда. Компания, со слов истца, выпустила в эфир спорный репортаж, в котором содержатся недостоверные сведения, а второй ответчик, житель Петрозаводска Евгений Куликов, якобы, сделал репост ролика в социальной сети «ВКонтакте», с него «Сана+» требует взыскать 4 миллиона рублей.

В ходе заседания из ответа руководства ООО «ВКонтакте» выяснилось, что Евгений Куликов не распространял спорный ролик со своего компьютера, однако истцы настаивают на новом запросе и считают, что ответчик был зарегистрирован под другим именем.

Также недавно арбитражный суд Карелии принял к производству очередной иск карельских компаний. «САНА» и «САНА+» к ряду СМИ, блогеру и жителю республики. Иск подан в отношении Сергея Кривошлыка, Сергея Колясникова, телекомпаний «Резонанс» и ВГТРК, а также ООО «Вектор-7» — учредителя интернет-журнала «7×7». Истцы требуют признать сведения, распространенные указанными компаниями и гражданами, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, а также взыскать репутационный вред в сумме 15 миллионов 20 тысяч рублей.

Не поддаётся никакой логике вердикт, вынесенный недавно Архангельским судом в отношении 59-летнего Михаила Листова — он был признан виновным в публичной демонстрации нацисткой символики. Мужчина опубликовал на своей странице во ВКонтакте хрестоматийное фото Парада Победы 1945 года, на котором советские солдаты держат опущенные немецкие знамена. Этот снимок публиковался в учебниках истории.

В середине января Листову позвонил следователь полиции и вызвал на беседу «насчет пропаганды нацистской символики в Интернете». В отделении мужчине предложили ознакомиться с материалами дела — там были фотографии со страницы во ВКонтакте и личные данные. Одна фотография была черно-белой, на ней изображены советские солдаты у стен московского Кремля, которые держали в руках знамена нацистской Германии. На втором снимке были участники танцевального шоу на телеканале «Россия 1», которые для своего номера выбрали подобие формы нацистов (этот случай вызвал широкий общественный резонанс в 2016 году). После повторной встречи Михаила доставили в суд.

«Я не отрицал, что упоминаемая в материалах дела страница во ВКонтакте принадлежит мне. И то, что лично я на ней размещал фотографии. Советские солдаты — это был снимок 1945 года, я был в шоке от того, что к нему могут быть претензии. Мной было сразу заявлено, что эту фотографию я опубликовал как напоминание об исторических событиях, а не для демонстрации атрибутики нацистов. Эту фотографию вообще в учебниках истории печатали! Я отрицал свою вину, но мои доводы не возымели действия», — рассказал Михаил Листов журналистам.

Суд назначил ему штраф в размере тысячи рублей. Вердикт был вынесен, несмотря даже на обнаруженные в материалах дела ошибки. Там указывалось, что изображение с Парада Победы 1945 года появилось на странице Листова 5 декабря 2017, хотя в действительности он выложил его в конце апреля 2016 года — накануне Дня Победы. По словам мужчины, это было сделано для того, чтобы напомнить друзьям и родственниках о трагических событиях Великой Отечественной войны.

В Архангельске волонтера штаба Навального оштрафовали за фото с парада Победы 1945 годаhttps://t.co/EdkKeytXd2 — Meduza (@meduzaproject) January 25, 2018

Напомним также, что больше недели назад Верховный суд России оставил в силе обвинительное решение по делу жителя Калуги Ивана Любшина, которого оштрафовали на 400 тысяч рублей по обвинению в экстремизме и реабилитации нацизма в виде постов во ВКонтакте. При этом обвинение требовало для Любшина четыре года лишения свободы и штраф. Его также обвиняли в распространении порнографии, но суд вынес оправдательное заключение. В вину Любшину ставятся, в частности, ролики, рассказывающие о совместных действиях СССР и нацистской Германии в начале Второй Мировой войны, о нынешней войне на востоке Украины, а также размещение клипа польского проекта Prawe Skrzydło с песней, посвящённой советско-польской войне 1920 года.

К счастью, есть в нашей подборке и факты, когда суд выносит оправдательный приговор (сейчас это большая редкость), но и здесь радость может быть весьма условной — мировой судья в Сочи закрыл за истечением сроков давности дело по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих) в отношении местного инженера Виктора Ночевнова. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

Решение было принято во время второго рассмотрения дела в первой инстанции. Репосты карикатур с Иисусом Христом, за которые судят Ночевнова, были сделаны в период с октября 2014 года по август 2015 года. В августе 2017 года был вынесен первый приговор — подсудимому назначили штраф в 50 тысяч рублей. Апелляционная инстанция направила дело на новое рассмотрение. Формально дело было возбуждено после того, как в Следственный комитет обратился игумен Лев (Грызун), утверждающий, что его оскорбили записи Ночевнова. При этом впоследствии Грызун отмечал, что он не зарегистрирован во ВКонтакте. В действительности, как сообщал Попков, проверка велась и до жалобы игумена.

Экспертизу, на которую опиралось следствие, проводил Центр социокультурных исследований, известный по участию в деле Pussy Riot. Эксперты, в том числе, ссылались на Догмат о иконопочитании, принятый на Седьмом Вселенском соборе в 787 году. Ранее приговор был обжалован, и Центральный районный суд Сочи в ходе апелляционного рассмотрения дела постановил вернуть его на рассмотрение в первую инстанцию. После чего начался второй процесс.

На прошлой неделе разгорелся большой скандал в связи с блокировкой сайта Russiangate. Это произошло после того, как там был опубликован материал о незадекларированной элитной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова. Интересен ещё и тот факт, что блокировка произошла уже через три часа после появления публикации на сайте.

Но странности на этом не закончились. Как выяснила РосКомСвобода, блокировка произошла на основании двухгодовалой давности решения Генпрокуратуры, касающегося ограничения доступа к… контенту ИГИЛ (террористической организации, запрещённой в РФ).

Запись о Russiangate в реестре запрещенных сайтов: https://t.co/CfHRRJoZEn

Самое интересное, что сделано это на основании требований Генпрокуратуры по блокировке контента ИГИЛ, по которому уже внесено под блокировку более 5 тысяч интернет-ресурсов: https://t.co/SrWUZA2VHh — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) January 24, 2018

Таким образом, решение о блокировке Russiangate было неправомерным.

Но и на этом законодательно-блокировочные метаморфозы не закончились, поскольку примерно через сутки с сайта Russiangate был удален опубликованный текст о недвижимости Бортникова. Главный редактор Александрина Елагина написала в своём Facebook, что текст был удален без ее ведома технической службой по решению инвесторов сайта. После этого стало известно, что саму Елагину увольняют, а проект Russiangate закрывается.

По словам Елагиной, следствие решает вопрос о возбуждении дела по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Журналистка не знает, кого собираются обвинить по этому делу. Редактор рассказала, что у нее существовала договоренность с инвесторами, согласной которой «Russiangate» не должен был писать о президенте Владимире Путине, Русской православной церкви и ближайшем окружении Путина. Елагина предположила, что издание закрыли именно из-за нарушения этих договоренностей.

Естественно, неуклюжие действия властей в очередной раз вызвали так называемый «эффект Стрейзанд», и публикация очень быстро разошлась в перепечатках по Сети.

Пару дней назад «Агентству Бизнес Новостей» (юридически — его сайту abnews.ru, который зарегистрирован как отдельное СМИ) было направлено уведомление Роскомнадзора о выявлении нарушения законодательства о СМИ, за которое предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 13.15 КоАП (распространение информации об организации, включенной в перечень экстремистских, без указания на то, что его деятельность запрещена). Надзорное ведомство хочет наказать агентство за неупоминание запрета организаций Свидетелей Иеговы в новости об их запрете, опубликованной в июле 2017 года.

При этом в самом присланном в редакцию документе Роскомнадзор по ошибке ссылается на решение Верховного суда о запрете на территори России организации «Правый сектор» вместо решения о запрете в РФ Управленческого центра Свидетелей Иеговы.

По мнению информационно-аналитического центра «Сова», претензии Роскомнадзора к «Агентству Бизнес Новостей» неправомерны. «Административная ответственность предусмотрена исключительно за неупоминание запрета организаций, включенных в перечень экстремистских, а организации Свидетелей Иеговы были добавлены в него только 17 августа 2017 года. Мы также считаем неправомерным сам запрет организаций Свидетелей Иеговы», — заявляет «Сова».

РосКомСвобода, в свою очередь, отмечает новые пугающие тенденции в отношении регулирования государством интернета, когда цензура уже становится по-настоящему неприкрытой, а блокировки тех или иных ресурсов больше похожи на властный произвол.

.



.

Читайте также:

Подмосковный активист осуждён на 1,5 года за посты в соцсетях

🔓

Правительство и Верховный суд РФ выступили за сохранение наказаний за мыслепреступления

🔓

Блокировка информации в соцсетях вместо решения проблем с безопасностью в школах

🔓

Рок-музыканту вменили осквернение религии за сохраненный в плейлисте видеоклип

🔓

Яровое законотворчество: после пакета слежки пришло время мешочка блокировок

.