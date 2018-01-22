Яровое законотворчество: после пакета слежки пришло время мешочка блокировок

Депутат Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект о внесудебной блокировке сайтов с информацией, побуждающей несовершеннолетних к агрессии против детей. Она направила соответствующий документ на согласование в профильные ведомства. «Предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию, побуждающую детей и подростков к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Типичная реакция яровой: больше блокировать информации и без суда!https://t.co/dwYJYsiSXR — Живой голос Редакции (@Fontanka_spb) January 22, 2018

Вице-спикер Госдумы Яровая утверждает, что решения по защите детей от склонения к суициду уже показали свою эффективность [ДА-А?!] и дали возможность упреждения таких преступлений. Она напомнила, что вступила в силу норма об уголовной ответственности за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. «Однако сегодня она не имеет зеркального отражения в законе об информации, информационных технологиях и о защите информации. Мы предлагали такой подход, но у некоторых ведомств были сомнения по данной позиции. Происшествия в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ стали теми трагедиями, которые показали ошибочность сомнений и жизненную важность необходимости скорейшего устранения пробела в законодательстве», – подчеркнула Яровая.

Проект закона был направлен на согласование в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки, пояснили представители вице-спикера. Сейчас по закону установлено три дня для удаления опасного контента. «Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом, появляются, так называемые, «зеркала». Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня»,— пояснила Ирина Яровая.

В тексте закона есть и уточнение по «зеркалам», которые копируют уже заблокированные сайты, – удалять их предлагается в течение суток.

Депутат не уточнила, когда планирует внести законопроект на рассмотрение Госдумы.

Сделать себе пиар на произошедших в ряде российских школ уже поспешили сенатор Елена Мизулина и депутат Виталий Милонов — последний уже внес в Госдуму законопроект, который пытался ранее предложить на рассмотрение парламента, об обязательной регистрации в социальных сетях только по удостоверяющему личность документу. Однако, как сообщил журналистам первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, пока не ясно, получит ли законопроект Милонова поддержку, поскольку руководством фракции он не рассматривался и «решение об одобрении данного законопроекта не принималось».

Ранее глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») также говорил, что не видит необходимости усиления законодательного регулирования интернета. «Сегодня все возможности для блокировки групп, где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть. В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование. Необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его», — считает парламентарий.

На прошлой неделе на школы в Улан-Удэ, Перми и посёлке Смольное Челябинской области были совершены нападения. Все они произошли с непосредственным участием подростков. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование и выясняют, что спровоцировало подростков напасть на своих сверстников и педагогов.

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