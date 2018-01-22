Доступ к здравому смыслу по паспорту

Виталий Милонов предложил разрешить регистрацию в социальных сетях только по паспортам. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму под номером №369029-7.

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года No 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ряд изменений. В частности, в нём даётся определение «социальной сети», а также «пользователя» и «владельца» соцсети.

Документ также предлагает осуществлять регистрацию в социальных сетях с помощью документа, удостоверяющего личность, причём перечень документов должно установить Правительство РФ.

«Регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, и предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет», — сказано в законопроекте.

Документ предлагает предоставить «законным представителям несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, зарегистрированного в социальной сети» контроль над доступом этого несовершеннолетнего к аккаунту в социальной сети. Смена пароля от аккаунта в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, также говорится в документе, допускается только его законными представителями.

Законопроект запрещает несовершеннолетним самостоятельно регистрироваться в социальных сетях. В документе также указан один весьма интересный пункт, фактически принуждающий уже существующие аккаунты подогнать под этот закон:

«Аккаунты физических лиц в социальных сетях, существующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона в течение одного года со дня его вступления в силу».

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В беседе с российскими СМИ Милонов также озвучил намерение наказывать рублём тех, кто осмелится не выполнить его закон: для граждан предусматривается штраф до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 млн рублей. Соответствующий законопроект-«спутник» №369028-7 также зарегистрирован в Госдуме, правда на момент написания этой статьи непосредственно текста документа на сайте российского парламента ещё не было.

Иногда кажется, что депутаты только и ждут чего-нибудь ужасного, чтобы выступить с очередным запретомhttps://t.co/ZUyxNNTczs — Znak.com (@znak_com) January 22, 2018

В пояснительной записке к основному законопроекту №369029-7 Виталий Милонов заостряет внимание на том, что наиболее активными пользователями интернета являются несовершеннолетние, и чем старше школьники, тем меньше их контролируют взрослые. Депутат также утверждают, что 60-80% школьников выкладывают о себе в соцсетях достаточно подробную информацию: «фамилию, точный возраст, номер школы, а также фотографию, на которой видно их лицо, треть детей указывает на странице в сети номер телефона или свой домашний адрес». А затем Милонов начинает попросту пугать:

«Российские дети в 6 раз чаще, чем европейские, сталкиваются с сексуальным контентом во всплывающих окнах (42% в России против 7% в Европе) и значимо чаще в социальных сетях (17% в России против 3% в Европе). Практически каждый десятый школьник в возрасте 11-16 лет сталкивался с самым экстремальным типом контента — порнографией с насилием (9%). В среднем по России 23% детей, которые пользуются «Интернетом», были жертвами буллинга онлайн или офлайн за последние 12 месяцев. 6% детей подвергается обидам и унижениям либо каждый день, либо 1-2 раза в неделю. Основная площадка кибербуллинга в Рунете — социальные сети. Основные приемы кибербуллинга: отправление пользователю сообщений непристойного и обидного характера, либо размещение подобной информации о ребенке в открытом доступе в «Интернете». Треть (28%) российских школьников встречали или получали лично сообщения сексуального характера в «Интернете», причем более 15% — раз в месяц и чаще. По проценту детей, получающих или сталкивающихся с сообщениями сексуального характера в «Интернете», Россия опережает все европейские страны. 46% детей в возрасте 11-16 лет сталкивались с сайтами, несущими угрозу их физическому здоровью и благополучию, а также с сайтами, где пропагандируется насилие и расовая ненависть».

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После перечисления всех «ужасов интернета», депутат резюмирует: «…таким образом, очевидны риски и возможный вред физическому и психическому здоровью несовершеннолетних от использования ими социальных сетей. В связи с этим очевидно назрела острая необходимость в минимизации указанных угроз и рисков посредством ограничения доступа несовершеннолетних к социальным сетям».

Данным законопроектом Милонов надеется решить «проблему так называемых «фэйковых аккаунтов», предупреждения совершения правонарушений лицами, создающими такие «фэйковые аккаунты» в социальных сетях и повышения эффективности правоприменительной деятельности».

«Следует отметить, что предлагаемые проектом изменения согласуются с мнением большинства россиян, которые хотят оградить своих детей от рисков и угроз физическому и психическому здоровью детей, которые таят в себе социальные сети. Так, 10 апреля 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования отношения россиян к законодательным инициативам по регулированию доступа к социальным сетям, согласно которым идея запрета на выход в социальные сети детям до 14 лет нашла поддержку среди населения: «за» выступили 62% россиян, причем среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года), эта доля составляет 67% — больше, чем среди 60-летних и старше (60%)», — резюмирует депутат.

По словам Милонова, нужно защитить молодых людей от «пагубных явлений, поджидающих их в сети». Депутат отметил, что недавние трагедии в школах произошли «от слепоты нашего законодательства относительно этой сферы».

Стоит заметить, что «экстравагантный парламентарий с берегов Невы» пытается внести этот законопроект уже во второй раз. Осенью прошлого года инициативу депутата от «Единой России» не поддержало правительство. Против высказались также в Минкомсявзи, МВД и Минюсте.

Нельзя не заметить, что у Виталия Валентиновича, как и у Елены Борисовны Мизулиной, совершенно нет никаких проблем с совестью, когда дело касается пиара на детских трагедиях. Причём законов, позволяющих следить за всеми гражданами без исключения, в России и без этого достаточно, заявил руководитель РосКомСвободы Артем Козлюк в интервью изданию Infox.ru, и подобные инициативы — лишь очередная попытка скандальных депутатов заявить о себе:

«Милонова не надо приравнивать к государству. Есть определенные инициаторы тех или иных новых законодательных норм, которые рекламируют сами себя, сбрасывают инфоповоды, пиарятся, но мне кажется, имеется мало шансов прохождения подобных инициатив, исходящих именно от таких одиозных личностей. Вероятность принятия какого-то законопроекта именно непосредственно от депутата Милонова я оцениваю как низкую».

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Он отметил, что в России уже приняты законы, которые де факту вводят слежку за всеми гражданами, вне зависимости от возраста. Тот же закон Яровой, который вступит в силу 1 июля текущего года, предполагает сбор всей информации, генерированной пользователями в интернете, в том числе в социальных сетях.

«У нас интернет-законодательство избыточное, и новые нормы могут повторять и даже входить в противоречие со старыми, это никого не волнует, главное, чтобы это все происходило в конъюнктурном, ситуационном, политическом тренде. Такое вот у нас ситуационное, абсурдное законодательство», — отметил руководитель РосКомСвободы.

Он также отметил, что регрессивные меры против свободы в интернете появляются не только в России, но и в западном мире. К примеру, в Германии принят закон об ужесточении контроля за оборотом контента в социальных сетях, возмутивший международную общественность и IT-экспертов. Похожий законопроект, внесенный в Госдуму по инициативе депутата Боярского, прошел первое чтение, но сейчас находится в стадии заморозки. Но он может быть принят в любой момент, рассказал Артем Козлюк.

«Идет борьба с какими-то виртуальными демонами и ведьмами вместо того, чтобы решать ключевые проблемы в реальной жизни. Создано огромное количество виртуальных топориков, которые могут обрушится на голову каждого из нас как пользователя, как владельца сайта, как владельца интернет-бизнеса, представителя СМИ. Тебя могут заблокировать, принудить к каким-то действиям, привлечь к уголовной или административной ответственности», — подчеркнул глава РосКомСвободы.

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