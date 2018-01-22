Правительство РФ запретило интернет-сервисам рассказывать об их сотрудничестве с ФСБ

Правительство России изменило правила взаимодействия организаторов распространения информации в интернете (мессенджеров, чатов, форумов, соцсетей, новостных порталов и т.п.) с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, существенно детализирует регламентацию такого взаимодействия.

Реестр ОРИ на текущий момент выглядит так: reestr.rublacklist.net/distributors

Мессенджеры обязали хранить в тайне взаимодействие с силовиками https://t.co/8USZot8yaB pic.twitter.com/8mqKEqseb3 — The New Times (@the_newtimes) January 22, 2018

«Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательство Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», — говорится в документе.

Кроме того, запрещается расположение программно-технических средств, которые используются в рамках этого взаимодействия, за пределами России. ОРИ также должен будет предоставить удаленный доступ к системе не позднее трех месяцев с момента получения уведомления от уполномоченного подразделения ФСБ.

В конце декабря 2017 года Правительство изменило правила хранения организаторами распространения информации сведений о приёме, передаче, доставке и обработке электронных сообщений пользователей. Срок хранения сообщений увеличили с шести месяцев до года. Помимо этого, администрацию мессенджеров обязали предоставлять ФСБ круглосуточный удалённый доступ к этим данным.

Напомним также, что в конце прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до одного миллиона рублей для владельцев мессенджеров, не выполняющих требования федерального закона №241-ФЗ «о деанонимизации пользователей».

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