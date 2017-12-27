Правительство РФ обязало организаторов распространения информации год хранить данные для ФСБ

Правительство изменило правила хранения организаторами распространения информации (интернет-ресурсы и сервисы, внесённые в специальный реестр Роскомнадзора по указанию ФСБ) сведений о фактах приёма, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей и данных о них, тем самым регламентируя некоторые касающиеся ОРИ пункты федерального закона №374-ФЗ («пакет Яровой»). Согласно опубликованному на «Официальном интернет-портале правовой информации» документу, в вышеуказанные правила вносятся следующие изменения:

ОРИ будут обязаны хранить информацию о фактах передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» в течение года;

Предоставлять указанную выше информацию подразделению органа федеральной службы безопасности, уполномоченному на взаимодействие с организатором распространения информации в сети «Интернет» с использованием технических средств и программного обеспечения, необходимых для выполнения возложенных на него задач, в том числе в интересах других уполномоченных органов, путем организации круглосуточного удаленного доступа к информационной системе, эксплуатируемой организатором распространения информации в сети «Интернет».

Вступило в силу данное Постановление Правительства РФ 26.12.2017 года.

Федеральный закон №374-ФЗ, именуемый ещё «пакетом Яровой», постепенно становится кладезем больших и малых правовых курьёзов, что немудрено, поскольку некоторые понятия в законе описаны невнятно, плюс к этому в нём приведено множество отсылок к большому количеству уже существующих федеральных законов и другим правовым нормативным актам, отчего неизбежно могут возникнуть и уже возникают путаницы в праворименении и трактовании некоторых его положений.

В случае с появившимся вчера постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 № 1576 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 759» выясняется ряд интересных обстоятельств.

Согласно одному из требований «пакета Яровой», организаторы распространения информации (мессенджеры, интернет-форумы, мобильные приложения и др.) обязаны с момента вступления его в силу, т.е. уже с 20 июля 2016 года, сохранять вышеуказанную информацию о действиях и взаимодействиях, а также другую информацию о своих пользователях в течение года и передавать её ФСБ — этого требуют привнесённые вышеупомянутым федеральным законом 374-ФЗ поправки в статью 10.1 (пункт 3.1) федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Но, по словам главного аналитика Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, никто данного требования не исполнял — ни, собственно, сами организаторы распространения информации, ни силовики. Правовая коллизия здесь состоит в том, что до вчерашнего дня все ждали от Правительства подзаконных актов, поскольку именно оно обязано определить порядок исполнения «пакета Яровой», и сделано это должно было быть в кратчайшие после вступления в силу 374-ФЗ время. Однако, как видим, соответствующее Постановление появилось только 16 декабря текущего года и только вступило в силу. Фактически все подпадающие под действие «пакета Яровой» субъекты до вчерашнего дня исполняли Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 759, который в данный момент противоречит требованиям «пакета Яровой», а значит и ФСБ, и ОРИ вот уже полтора года находятся на положении «нарушителей».

Сохранять же непосредственно сами сообщения пользователей в течение полугода внесённым в соответствующий реестр организаторам распространения информации и операторам связи необходимо будет с 1 июля 2018 года — это факт общеизвестный, но необходимо уточнить, что операторов вышеупомянутое Постановление от 16 декабря не касается, поскольку регулирование их деятельности согласно требованиям «пакета Яровой», — это отдельная песня. Фактически на данный момент регламентирована только работа ОРИ, касающаяся хранения метаданных пользователей. Как вы помните, чётких инструкций относительно хранения всего трафика ни для операторов, ни для ОРИ Правительством пока не разработано, и одним из последних предложений Минкомсвязи является постепенное введение в действие требований 374-ФЗ: сначала операторам и ОРИ предложат хранить «информационный мусор» своих пользователей в течение месяца, затем этот срок будет постепенно увеличиваться.

Ещё одной правовой коллизией «пакета Яровой» является отсутствие конкретики в определении ответственного за разработку регламента выполнения требований «пакета Яровой». С одной стороны, ни для кого не секрет, что этим практически всегда занимается Правительство, и в тексте федерального закона 374-ФЗ об этом сказано, однако если внимательно прочитать каждый пункт, то как раз в п. 3.1 статьи 10.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не указано, кто разрабатывает и определяет порядок выполнения требований. А в п. 3.2 такое указание есть — ответственным назначено Правительство России. А в п.6 того же закона, где говорится о «составе информации, подлежащей хранению», уточняется, что «место и правила ее хранения, порядок ее предоставления уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, а также порядок осуществления контроля за деятельностью организаторов распространения информации в сети «Интернет», связанной с хранением такой информации, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление этого контроля, определяются Правительством Российской Федерации». Исходя из этого, не совсем понятно — имеет ли Правительство (и вообще какой-либо другой госорган) полномочия на регламентирование вопросов, связанных с хранением организаторами распространения информации информации о действиях и взаимодействиях своих пользователей (метаданных) и передаче их ФСБ? Но по факту выхода рассматриваемого постановления — получается, что имеет (что не исключает правовую коллизию и возможность для оспаривания подобных документов в судах).

Также следует обратить внимание, что согласно декабрьскому Постановлению кабмина, информацию о своих клиентах ОРИ обязаны будут предоставлять не только ФСБ, но и «другим уполномоченным органам». Каким — пока неясно. Вопросы вызывает также пункт, касающийся «организации круглосуточного удаленного доступа к информационной системе, эксплуатируемой организатором распространения информации в сети «Интернет»» — какого рода это доступ и что за информационная система по имеющейся у нас информации от ОРИ — никто не знает.

Как мы и предполагали, «пакет Яровой» рождает всё больше и больше правового, финансового и технологического хаоса.

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