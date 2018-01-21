Чемодан Яровой без ручки

Правительство РФ обсуждает небольшую отсрочку вступления в силу требований «пакета Яровой» по хранению операторами данных. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе деловой поездки в Ростовскую область:

«Пока небольшая отсрочка обсуждается, на несколько месяцев. Сейчас разрабатываются поправки. Отсрочка пока на небольшой период».

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Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию: телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.

Изначально, уже на стадии законопроекта, инициатива Яровой-Озерова вызвала острую критику отрасли, однако к мнению профессионалов законодатели тогда не прислушались. Кроме того, что данный закон грубо нарушает конституционные права граждан, его реализация обойдётся операторам в 4,5 триллиона рублей (по оценке ФСБ, независимые же эксперты называли сумму порядка 10 трлн руб.), но эта сумма ещё не окончательная, поскольку еще около 10-20% данной суммы операторам придется ежегодно вкладывать в поддержку системы. Естественно, компенсировать эти траты операторы будут из кармана пользователей.

В проекте правил хранения соответствующих данных, подготовленном Минкомсвязи в декабре 2017 г., чиновники предлагали каждый год увеличивать сроки хранения разговоров и сообщений на 15% вплоть до 2023 г. То есть через шесть лет операторам придется хранить чуть более 700 терабайт на единицу пропускной способности.

Представители сотовых операторов ранее выступали за отсрочку вступления в силу положений закона. Сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин предложили перенести срок введения положений «закона Яровой», касающихся операторов и интернет-компаний, до 2023 года, однако Минкомсвязь тогда не поддержала эту инициативу.

Большинство операторов положительно отнеслись к недавнему заявлению Дворковича. Отсрочка позволит полноценно реализовать необходимые требования, учитывая техническую сложность реализации закона Яровой, поясняет представитель «Мегафона». При этом оператор предусмотрел в своем бюджете на 2018 г. расходы на его выполнение, сообщал представитель «Мегафона» ранее, не раскрывая конкретную сумму. В течение пяти лет реализация закона Яровой может потребовать от «Мегафона» расходов на сумму от 35 млрд до 40 млрд руб., оценивал в начале декабря гендиректор оператора Сергей Солдатенков.

«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») считает необходимой отсрочку нормы «пакета Яровой» о хранении трафика, потому что до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, операторы не тестировали технические решения, необходимые для его исполнениза, зявила пресс-секретарь компании Анна Айбашева. Представители МТС и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) отказались от комментариев.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что более, чем полгода назад у Правительства возникло понимание того, что требование «пакета Яровой» по части хранения всего трафика невозможно, и «исходя из этого, сейчас его [закон] на мягких тормозах фактически спускают в утиль».

«То есть что-то будет храниться, но до сих пор нет технического регламента. Отсутствие технического регламента говорит о том, что фактически все эти поправки не то чтобы отменяют, их не будут выполнять. Поэтому мы услышим еще не раз о переносе сроков, о видоизменении и тому подобных вещах. Я думаю, что то, что мы наблюдаем, это часть этой картины. До момента, пока нет технического регламента, сторона операторов не несет никаких расходов, а удорожание связи именно из-за поправок к закону от Яровой и Озерова, ничего не будет происходить», — отмечает он.

Чтобы операторы могли исполнять требования закона, его необходимо технически доработать, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «На настоящий момент всем, кто работает в этом сегменте бизнеса, очевидно, что те критерии, которые были прописаны изначально в «законе Яровой», не могут быть исполнены в здравом уме и, кроме того, еще и требуют многомиллиардных затрат. Чтобы ввести его в действие, необходимо четко просчитать, каким образом можно и нужно хранить объемы информации доступа в интернет, голосовой трафик, СМС-трафик, и тогда уже прийти к единому знаменателю и ввести его в действие. Я не думаю, что этот закон сойдет на нет, я думаю, что будут изменены принципы хранения информации, которая будет первично записана. Так или иначе, работать в этом направлении нужно, но просто в этом направлении должны работать люди, которые разбираются во многих аспектах: и в вопросах терроризма, и в вопросах рынка коммуникаций. К сожалению, при принятии этого закона им занимались люди, которые ни в том, ни в другом варианте не понимают».

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что закон и вовсе могут не реализовывать в полном объеме: «Вполне возможно, что в итоге закон не будет введен. Реализовать его практически невозможно. Нужны огромные средства. Тем более скоро может смениться правительство, а значит закон могут отложить в долгий ящик. Потом появятся другие темы… Операторы не против того, чтобы закон забуксовал. Просто стараются дистанцироваться от темы. Конечно, народ будет доволен и счастлив, если закон не введут».

О том, что перенесение сроков может длиться вечно, говорит и основатель «ЗаТелеком» Михаил Климарёв: «Вангую, что перенесут до конца 2018. А потом еще на годик… А потом… Ну, потому что хрен его знает, как это все хранить и использовать потом».

Проблему невозможности полноценного воплощения в жизнь требований «пакета Яровой» РосКомСвобода, а также множество экспертов и обычных пользователей Рунета озвучивали ешё на заре принятия этого закона. С того времени мы неоднократно поднимали эту тему, заметив, что «пакет Яровой» для многих пользователей уже становится некоей притчей во языцех, образцом чего-то неисполнимого в принципе:

Элементарно даже у них не хватает памяти для хранения такого объема инфы, но пакет Яровой у нас канешн будет работать, главное верить ) https://t.co/XSsbzOLE2i — SVaveri (@SVaveri) January 20, 2018

Признать ошибочность принятия 374-ФЗ с его немыслимыми требованиями власти не в силах, иначе бы не продолжалась эта бессмысленная эпопея с изменениями сроков, разбитием на этапы, постепенным введением его в гораздо меньших объёмах, но принципиально это ничего не меняет — сам по себе пакет поправок был и остаётся сомнительным. Это касается в том числе и требований к интернет-сервисам предоставлять силовикам ключи шифрования, чего многие из них, особенно популярные мессенджеры, не могут сделать чисто физически. Федеральный закон 374-ФЗ как был, так и остаётся сборником технологических нелепостей и антиконституционных положений.

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