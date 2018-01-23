Рок-музыканту вменили осквернение религии за сохраненный в плейлисте видеоклип

Судтя Новгородского районного суда Новгородской области Ю.Б.Трифонова вынесла обвинительный приговор за плейлист ВКонтакте. Местного музыканта и пауэрлифтера Даниила Сукачева обвинили в осквернении вида патриарха и предметов религиозного культа, а заодно в том, что он против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Суд вынес обвинительный приговор за плейлист Вконтакте. Даниила Сукачева обвинили в осквернении вида патриарха. pic.twitter.com/gxvcojQkhL — ROMB (@romb_news) January 22, 2018

В конце августа прошлого года «оперуполномоченным ЦПЭ УМВД России по Новгородской области Николаевым А.Н. в отношении Сукачёва Д.Д. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.5.26 КоАП РФ, за «умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение»». Дело в том, что новгородский музыкант разместил на своей страничке клип польской блэк-метал группы Batushka, в качестве видеоряда к которому использовались кадры с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Сукачёв и его адвокат Маргарита Бабиченко подали жалобу в Новгородский районный суд с намерением обжаловать действия «эшников» и решения прошедшего в сентябре того же года суда, поскольку этот клип федеральным законом не запрещен и не включен в список экстремистских материалов, и он был всего лишь скопирован на страницу социальной сети «Вконтакте» для личного прослушивания, умысла на осквернение предметов религиозного почитания и мировоззренческой символики и атрибутики не имелось. «Сукачёв Д.Д. не являлся автором видеофайла, — отмечала адвокат, — и не размещал его в сеть Интернет, данные лица [авторы] установлены не были. Само по себе выкладывание видеофайла на личной странице «Вконтакте» не запрещено законом и не доказывает наличия умысла на нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений. А также материалы дела не содержат доказательства о совершении Сукачёвым Д.Д. действий, направленных на осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, либо порчи или уничтожения, перечисленных в диспозиции ст. 5.26 КоАП РФ».

Однако доводы Маргариты Бабиченко судью Трифонову, проводившую судебное заседание по делу Сукачева в ноябре 2017 года, не убедили. «Страница, на которой размещен видеофайл не закрыта настройками приватности и неограниченна для неопределенного круга лиц, — сказано в документе суда, — [Исходя из заключения специалиста, просматривавшего видеофайл] на съемке изображено православное богослужение, искаженное при помощи видеоэффектов, в частности искажены иконы, их персонажам приданы уродливые, демонические черты. В ходе православной службы включены изображения горящего престола и креста; искажены лица священников, добавлены «горящие» глаза, исходящий изо рта потоки черной энергии. В толпу верующих добавлены некие черты сущности. Подобное искажение изображение православного обряда вполне может быть вызвано негативной оценкой христианства и его представителей, представлением их как носителей вероучения, несущего ненависть и зло. Также такие действия вполне могут быть свидетельством намерения возбудить ненависть и вражду, а также унизить достоинство человека или группы лиц по признаку отношения к религии. Вполне может быть вызвано негативной оценкой христианства и его представителей, представлением их как носителей вероучения, несущего ненависть и зло».

В итоге «постановление мирового судьи судебного участка № 29 Новгородского судебного района Новгородской области от 22 сентября 2017 года в отношении Сукачёва Д.Д. о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей» было оставлено без изменения, а жалоба Даниила Сукачёва — без удовлетворения.

Со слов адвоката, Сукачев будет обжаловать это решение в вышестоящих судах и готов дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Дело новгородского музыканта вызвало недоумение у многих пользователей Сети, и в комментариях под сюжетом паблика ROMB, который рассказал о произошедшей с новгородским музыкантом ситуации, кроме слов поддержки в адрес музыканта, некоторые говорили о том, что сложно поверить в происходящее. Сам же Сукачев поблагодарил пользователей ВКонтакте за оказанную ему поддержку и подтвердил намерение бороться дальше:

«Друзья, спасибо за поддержку!

Вся эта ситуация сплошной маразм и бред, лежащий за гранью здравого смысла, не говоря уже о законе!

Борьба продолжается! В данный момент подготавливаются материалы для обжалования приговора в Европейском суде по правам человека».

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Напомним, в феврале прошлого года из-за постов в соцсетях объектом интереса центра «Э» становился легендарный рок-музыкант Роман Неумоев, стоявший у истоков русского панка, в частности — культовой группы «Гражданская оборона». За посты в соцсети ВКонтакте в октябре 2017 года был заочно осуждён по статье 282 УК РФ бард из города Дно Борис Яковлев, эмигрировавший в Финляндию в виду уголовного преследования на Родине.

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