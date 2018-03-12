Российские физики подтвердили надёжность «рабочей» линии квантовой связи

Ученые и инженеры из Санкт-Петербурга и Казани создали первую «рабочую» междугороднюю линию квантовой связи, объединившую две электрических подстанции в Ленинградской области, и потерпели поражение при попытке взломать её.

«Успех испытаний подтверждает, что метод, реализованный в нашем комплексе, обеспечивает эффективность, экономичность и непревзойденный уровень безопасности. То, что интерес к российским разработкам в этой области проявляют такие крупные компании, как «Россети» – важный сигнал для всей энергетической отрасли, и мы уверены, что наш прототип быстро пройдет путь от перспективной разработки до реального внедрения», – считает Артур Глейм, руководитель Лаборатории квантовой информатики Университета ИТМО.

Феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи – такие системы полностью исключают возможность незаметной «прослушки» из-за того, что законы квантовой механики запрещают «клонирование» состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.

В середине февраля этого года Глейм и его коллеги из Университета ИТМО и КАИ сделали еще один шаг в развитии квантовых технологий, соединив две электрические подстанции компании «Ленэнерго» линией защищенной квантовой связи. Ее длина составляет около 60 километров, и пока в ней присутствуют два узла обмена информацией.

Ключи, вырабатываемые и передаваемые системой, разработанной командой Глейма, ученые использовали для шифровки данных, передаваемых через VPN-тоннель по обычному каналу интернет-связи. Во время тестов сети ученые использовали это зашифрованное подключение для передаче видеосигнала с компьютера, установленного на одной подстанции, на вторую машину, которая работает на другом объекте.

Убедившись в том, что сеть корректно работает, Глейм и его коллеги попытались ее взломать, «подслушивая» сигнал, который передавался через квантовую линию связи, эксплуатируя известные проблемы в работе уже существующих квантовых сетей. Несмотря на все попытки ученых, им не удалось извлечь данные и подобрать пароль к VPN-тоннелю. Это подтвердило, что квантовая связь может объединять критически важные объекты инфраструктуры в сети, защищенные от взлома.

«Квантовые технологии добавляют принципиально новые свойства вычислительным, коммуникационным системам, — говорил Глейм ранее в интервью российским СМИ. — Рост мощности традиционных вычислительных систем стал заметно замедляться, несмотря на огромные усилия, которые прикладываются в этом направлении. Это происходит потому, что электронные технологии приблизились к пределу своих возможностей. Достигнуты максимальные частоты передачи информации, минимальные размеры микросхем — расстояние между их элементами нельзя сделать меньше 9 нм, поскольку эта величина уже сравнима с размерами атомов, где действуют иные физические законы. Квантовые технологии не имеют такого ограничения и потому позволяют серьезно, на порядки, повысить скорость обработки информации».

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