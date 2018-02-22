Signal объявил о создании фонда

Задолго до создания Signal Messenger его разработчики были убеждены в том, что нужно сделать. Они вошли на рынок в то время, когда большинство представителей отрасли считали, что криптография и шифрование бесполезны для частных коммуникаций. С тех пор им удалось добиться многого. Они создали приложение, которым пользуются миллионы людей, желающих сохранения конфиденциальности. Однако долгое время проект сталкивался со значительными трудностями. За весь период его существования в штате разработчиков Signal в среднем было не больше двух программистов, а вся команда создателей никогда не превышала 7 человек. При этом Signal никогда не привлекал венчурного финансирования и инвестиций, поскольку его создатели считали, что это будет недопустимо для проекта, ориентированного в первую очередь на простых пользователей. Как следствие, Signal часто страдал от нехватки ресурсов, но оставался верен своим принципам.

21 февраля создатели Signal объявили об основании Фонда Signal, который будет функционировать как некоммерческая организация в соответствии с американским законодательством. Организация возникла при активном участии Брайана Актона – в прошлом сооснователя WhatsApp, который покинул Facebook в 2017 году, не согласившись с изменившейся политикой компании.

Today, we are launching the Signal Foundation, a 501(c)(3) nonprofit with a mission to develop open source privacy technology that protects free expression and enables secure global communication: https://t.co/ynyYhkHvn0 — Signal (@signalapp) February 21, 2018

Учреждение собственного фонда поможет создателям Signal привлечь большее число персонала для реализации их идей. Оно позволяет группе разработчиков Signal стать финансово устойчивой, поскольку ранее они в значительной степени зависели от поддержки Фонда свободы прессы (Freedom of the Press Foundation, FPF).

«Я невероятно взволнован тем, что мы создали Фонд Signal с Мокси Марлинспайком, — комментирует инициативу команды Signal Брайан Актон. — Миссия Фонда Signal заключается в разработке технологий обеспечения конфиденциальности с открытым исходным кодом, которые защищают свободное самовыражение и обеспечивают безопасную связь в глобальном масштабе. Поскольку наша жизнь все в большей и большей мере отражается в Интернете, сейчас особо важны защита данных и конфиденциальность. Это важно не только для избранных людей в отдельных странах. Это важно для людей из всех слоев общества во всем мире. Каждый человек заслуживает защиты. Мы создали Фонд Signal в ответ на эту глобальную потребность. Наш план заключается в создании новой модели некоммерческой технологии, ориентированной на конфиденциальность и защиту данных для всех и везде.

Мы с Мокси разделяем мнение о том, что лучший способ продолжать обеспечивать универсальность и доступность надежных и недорогих коммуникационных приложений, таких как Signal, заключается в выборе структуры фонда, свободной от неотъемлемых ограничений коммерческой компании. В конечном счете, наша цель состоит в том, чтобы сделать Фонд Signal финансово независимым. Мы считаем, что можем действовать в интересах общества и внести весомый вклад путем создания устойчивых технологий, которые не нарушают конфиденциальность пользователей и не зависят от коммерциализации персональных данных.

Мокси и его команда создали нечто особенное в Signal Messenger, и я очень рад присоединиться к их усилиям, чтобы развивать самую надежную систему коммуникации на планете. Я впервые встретил Мокси в 2013 году, когда я еще был в WhatsApp, и мы работали совместно над сквозным шифрованием в его приложении. Я был потрясен его техническими способностями и восхищался его страстью и абсолютной приверженностью защите данных и личной конфиденциальности. Мокси продолжит быть генеральным директором недавно созданной некоммерческой организации Signal Messenger, а я буду выполнять функции председателя правления Фонда Signal, в котором буду играть активную роль в финансовых операциях и разработке продуктов. После более чем 20 лет работы в ряде крупнейших технологических компаний, меня восхищает возможность работать в организации на стыке технологического мира и гражданского общества.

Конечно, это только начало. В ближайшем будущем мы сосредоточимся на увеличении нашей талантливой, но небольшой команды и улучшении Signal Messenger. Наше долгосрочное видение заключается в том, что Фонд Signal разработает несколько важных приложений в рамках нашей миссии. Рано или поздно это произойдет. Пока же я приглашаю вас зарегистрироваться в Signal Messenger и присоединиться к нам в этом эксперименте».

Материал подготовил Максим Волков,

специально для РосКомСвободы

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