Signal объявил о создании фонда

Задолго до создания Signal Messenger его разработчики были убеждены в том, что нужно сделать. Они вошли на рынок в то время, когда большинство представителей отрасли считали, что криптография и шифрование бесполезны для частных коммуникаций. С тех пор им удалось добиться многого. Они создали приложение, которым пользуются миллионы людей, желающих сохранения конфиденциальности. Однако долгое время проект сталкивался со значительными трудностями. За весь период его существования в штате разработчиков Signal в среднем было не больше двух программистов, а вся команда создателей никогда не превышала 7 человек. При этом Signal никогда не привлекал венчурного финансирования и инвестиций, поскольку его создатели считали, что это будет недопустимо для проекта, ориентированного в первую очередь на простых пользователей. Как следствие, Signal часто страдал от нехватки ресурсов, но оставался верен своим принципам.

21 февраля создатели Signal объявили об основании Фонда Signal, который будет функционировать как некоммерческая организация в соответствии с американским законодательством. Организация возникла при активном участии Брайана Актона – в прошлом сооснователя WhatsApp, который покинул Facebook в 2017 году, не согласившись с изменившейся политикой компании.

Today, we are launching the Signal Foundation, a 501(c)(3) nonprofit with a mission to develop open source privacy technology that protects free expression and enables secure global communication: https://t.co/ynyYhkHvn0

— Signal (@signalapp) February 21, 2018