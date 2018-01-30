Битва за Telegram. Время действовать

Уже практически закончен первый этап кампании «Битва за Telegram»! Спасибо всем, кто присоединился к нашей совместной борьбе за защиту права на надежное сквозное шифрование, которое обеспечивается нам мессенджером Telegram и другими современными сервисами! Без этой важной технологической возможности мы не смогли бы обеспечить реальную защиту нашей приватности в цифровом океане, в котором так много желающих получить доступ к нашим данным, звонкам и перепискам.

Нас уже более 7000 человек, но и это не предел. Все желающие ещё имеют возможность присоединиться к кампании на специально созданной для этого площадке telegram.vs.fsb.today. Чем больше нас, тем больше шансов на победу. Только пожалуйста, поторопитесь, — тем более, что новым участникам кампании придётся сразу приступить и к первому, и ко второму этапам «Битвы за Telegram». Но обо всём по порядку.

Как вы помните, в декабре прошлого года РосКомСвобода запустила кампанию в поддержку популярного мессенджера Telegram, который в последнее время подвергается тотальному давлению со стороны властей самых разных стран, но в первую очередь — российских спецслужб и государственных чиновников.

В мае-июне 2017 года официальные российские СМИ развернули настоящую кампанию по дискредитации Telegram, не чураясь в своей риторике типично пропагандистских приёмов и манипулирования. Сам интернет-сервис называли чуть ли не «прибежищем террористов», а его создателя, Павла Дурова, обвиняли в нежелании сотрудничать с силовиками на их условиях, игнорируя и технологические особенности функционирования большинства современных мессенджеров, и неизбежность нарушения как российского, так и международного законодательства.

Поэтому многим из нас стало очевидно — пора действовать, и действовать коллективно. С помощью кампании «Битва за Telegram» любой пользователь может подключиться к борьбе за цифровые права и свободы россиян, подав гражданский иск против действий ФСБ и Роскомнадзора в отношении Telegram. Работу над иском ведёт юридическая команда РосКомСвободы и специалисты Центра цифровых прав.

Мы собираемся отстаивать наше ПРАВО НА ШИФРОВАНИЕ всеми законными способами. Не строя иллюзий, мы будем обжаловать в российских судах противоправные требования ФСБ, жаждущей получить возможность в любой момент дешифровывать личные сообщения любого пользователя, а также групповых чатов. Мы пойдем до конца, обратившись в каждую инстанцию национальных и международных судов, включая ЕСПЧ и Венецианскую комиссию Совета Европы, требуя защиты наших цифровых прав от произвола российских спецслужб.

По закону для первичного обращения с коллективным административным иском нам нужно не менее 20 человек.

Для этого мы убедительно просим вас отправить нам как можно быстрее доверенность по указанной форме. Естественно, доверенность должна быть нотариальной, и на это придется потратить немного времени и денег.

Посылая нам доверенность, вы вносите существенный вклад в нашу общую борьбу.

Уважая ваше право на анонимность, мы не будем сообщать никому, кроме как суду, ваше имя, если вы скажете нам об этом.

Как коллективно обжаловать с нашей помощью:

Посетите любого нотариуса на территории Российской Федерации для изготовления доверенности на представление ваших интересов в суде нашими представителями. Тогда мы сможем самостоятельно подписать административное исковое заявление от вашего имени, подать его в суд и представлять ваши интересы в суде и на всех стадиях судебного обжалования, вплоть до ЕСПЧ. Если вы находитесь на пределами территории РФ, оформить доверенность можно в любом консульстве России. Для изготовления доверенности вам нужно будет иметь лишь паспорт, а также реквизиты наших юристов и примерный текст доверенности, который мы выкладывали выше, но для вашего удобства повторим его здесь. Попросите нотариуса изготовить 2 нотариально заверенные копии доверенности. Это понадобится для возможного обжалования в судах кассационной инстанции. Отправьте доверенность любым удобным для вас способом на наш адрес — 125040, г. Москва, улица Нижняя Масловка, дом 9 для Центра Цифровых Прав, а также пришлите нам фото/скан на адрес электронной почты [email protected] Мы сами оплатим госпошлину, направим жалобу в суд, а также сообщим вам о дате и времени судебного разбирательства. Как мы уже говорили выше, если кто-то не успел присоединиться к нашей кампании через сайт telegram.vs.fsb.today, сделайте это как можно скорей, и сразу же приступайте к оформлению доверенности либо самостоятельного иска.

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Если по каким-то причинам вы не можете отправить нам доверенность, но хотите самостоятельно обратиться в суд, вы сможете скачать образец заявления и подать его сами в суд согласно нашей инструкции. Для вашего удобства мы приводим инструкцию «Как обжаловать самостоятельно».

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Если у вас возникнут какие-либо вопросы по судебному процессу и юридическим нюансам, вы можете задать их на «Горячую линию» в Telegram или написать нам по адресу [email protected]

Не забывайте, что мы ограничены сроком подачи до 12 марта 2018 года!

Совместными усилиями мы можем защитить свои права!

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