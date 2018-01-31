Закон об идентификации пользователей мессенджеров никак не может начать работать

Поправки к закону «Об информации» об идентификации пользователей мессенджеров, вступившие в силу с 1 января 2018 года, не заработали в полном объеме, — сообщили российским СМИ участники рынка. Согласно закону, мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по абонентскому номеру в порядке, установленном Правительством России. Для этого между оператором связи и мессенджером заключается договор. Но правила взаимодействия операторов и сервисов пока не утверждены. «В настоящее время идет межведомственное согласование подзаконных актов», — подтверждает пресс-служба Минкомсвязи.

Напомним, в конце сентября-начале октября прошлого года Минкомсвязь выложила на общественное обсуждение два документа, регулирующих работу мессенджеров на территории России, один из которых устанавливает порядок идентификации пользователей организатором распространения информации в сети «Интернет», второй — регламентирует блокировку пользователей сервисом. Согласно проектам подзаконных актов, оператор связи обязан предоставить мессенджеру данные о наличии или отсутствии в базе абонента в течение пяти секунд, а Роскомнадзор наделяется правом блокировки мессенджеров, в которых распространяется запрещенная информация. Распространяющих ее пользователей предложено блокировать в течение суток после требования Роскомнадзора.

Однако данный документ получил отрицательный отзыв Минэкономики. В ведомстве считают, что для полноценной системы идентификации пользователей требуется «значительный переходный период». О каком именно сроке идет речь, министерство пока не уточнило. В Минкомсвязи подтвердили, что подзаконные акты, необходимые для работы закона об идентификации пользователей, пока не приняты. «Идет межведомственное согласование», — заявили в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций.

В Минэкономики считают, что в законе должен быть закреплён безвозмездный характер договоров между мессенджерами и операторами связи. В документе также отмечается, что мессенджеры Google Talk, Skype, Confid и другие не требуют наличия номера телефона, а значит — идентификация пользователей может быть фактически невозможной.

Сервисы Mail.ru Group, к которым применимо регулирование, готовы к выполнению нормативных актов, сообщил вице-президент, технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян. «Главная проблема этого закона в том, чтобы он исполнялся всеми участниками рынка, как российскими, так и зарубежными. Как показывает предыдущая практика, не во всех случаях это удается реализовать», — отметил он.

Юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов заявил, что пока мессенджеры не начали исполнять закон и вряд ли смогут это сделать в ближайшее время.

Другие эксперты в области интернета и IT считают, что призванный деанонимизировать пользователей федеральный закон 241-ФЗ, а также принятый перед Новым годом его «закон-спутник» 396-ФЗ о штрафах для мессенджеров-«отказников», вообще вряд ли будут выполнимы.

«Все попытки регуляции мессенджеров провалены. Отчасти из-за того, что технология быстрее чиновников, отчасти от некомпетентности чиновников», — утверждает основатель «ЗаТелеком» Михаил Климарёв.

Политик, общественный деятель и один из основателей Общества защиты интернета Леонид Волков заметил, что самые грандиозные по своему замыслу законы, введённые властями РФ для контроля над интернетом, на поверку оказались трудноисполнимыми, и это очень сильно компрометирует госчиновников и силовиков [которые со своей стороны приложили максимум усилий для принятия столь сомнительных инициатив]:

Закон об идентификации в мессенджерах конечно не заработал (и не заработает). Подобно тому как не заработал (и не заработает) закон о локализации персданных, вступивший в силу еще в 2015 году. Как и «пакет Яровой». РКН и ФСБ жалки и некомпетентны, q.e.d.https://t.co/N5ToyNdFJ2 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 31, 2018

Ранее закон о деанонимизации пользователей мессенджеров назвал бессмысленным интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Напомним также, что недавно Правительство РФ запретило интернет-сервисам рассказывать об их сотрудничестве с ФСБ — соответствующие изменения были внесены в правила взаимодействия организаторов распространения информации (ОРИ) с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

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