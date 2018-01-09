Интернет-омбудсмен: «Закон о деанонимизации пользователей мессенджеров не имеет смысла»

В России с первого января текущего года вступил в силу закон 241-ФЗ о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров), принятый летом 2017 года. Авторы данного закона объясняли необходимость его принятия защитой пользователей мессенджеров от спама, а также (куда без неё!) борьбой с терроризмом, для чего, по задумке законотворцев, к пользованию мессенджерах должны быть допущены только идентифицированные с помощью абонентского номера телефона юзеры.

Сегодня вступил в силу закон о мессенджерах, который де-юре запрещает анонимность в коммуникационной среде.

Принятие закона: https://t.co/mokoFbUbeH

Порядок деанонимизации пользователей: https://t.co/CrpH5DSTFo

Миллионные штрафы для мессенджеров: https://t.co/zfMJNdA73h — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) January 1, 2018

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что закон нацелен на регулирование отдельных крупных месенджеров, которые и так проводят идентификацию пользователей с помощью номера мобильного телефона и предлагают опцию не принимать сообщения с неизвестных номеров.

Вступивший в силу закон определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных в специальном порядке пользователей. Идентификация будет осуществляться с помощью телефонного номера абонента на основании договора об идентификации между мессенджером и оператором связи. Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства организовать техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей.

Кроме того, закон обязывает мессенджеры обеспечить возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничивать массовые рассылки и передачу сообщений, содержащих неправомерную информацию. В случае неисполнения мессенджером требований об ограничении массовой рассылки и передачи неправомерной информации закон позволяет операторам связи закрыть доступ к сервису по решению суда.

Также вступил в силу закон-«спутник», 396-ФЗ, вводящий штрафы за неисполнение мессенджерами закона о деанонимизации пользователей. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополнен новой статьей 13.39 («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»). За ее нарушение предусматривается штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. При этом оговаривается, что за нарушение закона о мессенджерах лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами.

Дмитрий Мариничев не видит особого смысла во вступившихся в силу законах:

«Как это будет функционировать? Мне пока трудно ответить на этот вопрос, потому что есть мессенджеры, которые не привязаны к каким-либо телефонным номерам — с точки зрения современных технологий нет смысла привязываться к телефонному номеру, в общем-то. Пока я не готов сказать, в чем смысл и будет ли это хорошо, и что мы получим, но в итоге мы должны получить какое-то количество блокировок сервисов, которые не будут исполнять закон. Я пока не нахожу технологического оправдания, что это как-то поможет нам в борьбе с чем-то или улучшит ситуацию. Хотелось бы видеть такого рода отчетность или статистику, но, боюсь, что мы никогда не сможем это проанализировать».

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Он отметил, что большая часть наиболее популярных мессенджеров уже давно привязывается к телефонным номерам для идентификации пользователей, но не самой личности, а с целью доступа к аккаунту человека. «Другими словами, в любом мессенджере идет внутренняя идентификация абонентов, и, в принципе, мессенджеру все равно, кто из лиц конкретно является владельцем аккаунта, важно соблюсти то, что лицо должно доказать свои права на аккаунт — поэтому идет идентификация через телефон. Закон же пытается идентифицировать непосредственно гражданина, который пользуется тем или иным мессенджером», — пояснил Мариничев.

Эксперт добавил, что существует большое количество маленьких мессенджеров, которые дают возможность общения без регистрации телефонного номера. «Мессенджер — это все лишь приложение, установленное на телефон, к которому мы привыкли. Но существует много мессенджеров, которые работают в виде «тонкого клиента», то есть непосредственно в браузере, в том числе и на телефоне. И там не будет у вас никакой регистрации посредством аппарата, и с точки зрения законов это не будет являться мессенджером», — сказал интернет-омбудсмен.

Он подчеркнул, что вступивший в силу закон — это вопрос регулировки и проявление требований к наиболее популярным ресурсам, которые и без того в большинстве своем используют телефонную идентификацию.

Между тем, рычаги давления на мессенджеры в России уже существуют. К примеру, согласно якобы отказу исполнять требования ФСБ по выдаче «ключей шифрования», был оштрафован на 800 тысяч рублей мессенджер Telegram. Хотя у этого интернет-сервиса, как и множества других подобных ему, нет просто такой физической возможности — передавать генерируемые устройствами пользователей «ключи», это не помешало российскому правосудию встать на сторону силовиков и подтвердить обоснованность претензий ФСБ, а также наказание для Telegram за неисполнение того, что он не может исполнить. В конце концов, адвокаты «Агоры», отстаивающие интересы мессенджера в суде, направили обращение в ООН с просьбой повлиять на эту ситуацию, а РосКомСвобода запустила общественную кампанию «Битва за Telegram», в которой могут принять участие все без исключения российские пользователи.

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Итоги госрегулирования Рунета в 2017 году

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Путин одобрил миллионные штрафы для мессенджеров

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Депутаты решили штрафами победить современные технологии

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В ООН отправлена жалоба по делу «ФСБ против Telegram»

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РосКомСвобода запустила общественную кампанию «Битва за Telegram»

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