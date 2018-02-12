Контентный фильтр от Еврокомиссии приведёт к цензуре

Европейская комиссия прояснила свою позицию относительно обсуждаемых в настоящее время на уровне Европарламента и Совета ЕС принципов фильтрации контента, которые будут введены в рамках концепции Единого цифрового рынка ЕС. Эти предложения, которые были окончательно разработаны в ходе председательства Эстонии в Совете ЕС, легли в основу новой Директивы ЕС по авторским правам. Они могут привести к значительному усилению цензуры из-за автоматизации процесса удаления контента, нарушающего чью-либо интеллектуальную собственность.

Еще 16 октября 2017 года 56 организаций гражданского общества составили открытое письмо в адрес европейских директивных органов с просьбой убрать Статью 13 из новой Директивы ЕС по авторским правам. Организации заявляли, что имплементация 13-й статьи приведет к систематическому нарушению прав граждан стран-членов ЕС. Компании по принципу домино будут вынуждены вводить автоматические “фильтры загрузки”, следуя за крупнейшими игроками, чтобы удержаться на рынках стран-членов ЕС и избежать проблем во взаимодействии с европейскими регуляторами.

И вот, 1 февраля 2018 года Еврокомиссия неожиданно дала ответ на это письмо. Сославшись на то, что бюрократическая волокита помешала уже давно готовому ответу дойти до адресатов в разумные сроки, европейские чиновники направили его в адрес генерального директора НПО “Европейские цифровые права” (EDRi) Джо Макнейми.

В письме выражена официальная позиция европейских регуляторных органов на введение автоматических механизмов распознавания контента и “фильтров загрузки”. Евробюрократам пришлось прибегнуть к хитрой юридической казуистике, дабы обойти существующие ограничения на создание и функционирование таких механизмов.

В европейском законодательстве исключена возможность обязывать компании осуществлять на своих онлайн-платформах регулярный мониторинг контента, нарушающего авторские права. Введение такого обязательство будет противоречить Директиве ЕС по электронной коммерции и Хартии ЕС об основных правах. В судебной практике также были выработаны прецеденты, не допускающие возможности обязательного создания механизмов фильтрации контента.

Однако в Еврокомиссии нашли удачную лазейку: если нельзя обязать онлайн-сервисы ввести “фильтры загрузки”, нужно создать такую систему стимулов, чтобы они вводили их в добровольном порядке. В своем письме Комиссия подчеркивает, что “она взяла на себя обязательство поддерживать сбалансированный и предсказуемый режим ответственности для онлайн-платформ”, отрицая установление общего обязательства по мониторингу. Однако компаниям рекомендуется “вслед за крупнейшими игроками рынка принять меры, такие как технологии распознавания контента, направленные на недопущение загрузки защищенных авторским правом материалов”. Таким образом, фильтрация контента оказывается необходимой, но не обязательной.

Помимо этого Еврокомиссия не считает, что автоматические системы фильтрации не являются средствами для осуществления мониторинга. По мнению европейских чиновников, такие системы лишь распознают общие паттерны в загружаемых в интернет материалах, которые могут быть защищены авторским правом. Когда же в 2000 году органы власти Европейского Союза принимали решение о запрете всеобъемлющего мониторинга интернета (статья 15 2000/31/EC), они основывались на том, что такой мониторинг предполагает контроль над интернетом в целом, а не таргетированное обследование конкретного контента.

Очевидно, что такая позиция не является убедительной, напоминая принципы, на которых основываются спецслужбы для осуществления массового наблюдения за пользователями Сети.

В середине января 2018 г. межфракционная группа депутатов Европарламента выступила с заявлением относительно введения автоматических систем фильтрации контента. Евродепутаты предупредили, что такие системы будут представлять собой “механизмы цензуры”, замалчивающие неудобные мнения и ограничивающие свободу слова. Фактически речь идет уже о премодерации контента, поскольку такие системы в идеале должны будут блокировать нежелательные материалы в наикратчайший период с момента их загрузки.

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Материал подготовил Максим Волков,

специально для РосКомСвободы

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