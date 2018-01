В ЕС организовали рабочую группу по борьбе с «фейковыми новостями»

На этой неделе состоялась инаугурационная встреча Экспертной группы высокого уровня по противодействию “фейковым новостям” и онлайн-дезинформации при Европейской Комиссии. Решение о создании такой группы было принято Еврокомиссией в ноябре 2017 года в рамках стратегии по борьбе с этим достаточно новым явлением.

В состав Экспертной группы вошли представители академического сообщества, IT- компаний, СМИ и неправительственных организаций. Всего по итогам открытого отбора было назначено 40 экспертов. Председателем Экспертной группы стала профессор права Утрехтского университета Мадлен де Кок Бунинг, специализирующаяся на проблемах интеллектуальной собственности и политике ЕС в отношении СМИ.

Основной целью работы Экспертной группы является поиск оснований, на которых может осуществляться скоординированная политика стран-членов ЕС по противодействию дезинформации в интернете.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриел заявила, что у Экспертной группы пока нет сформулированного рабочего определения “фейковых новостей” – его еще предстоит выработать. По словам Габриел, “фейковые новости” угрожают репутации СМИ и функционированию демократических институтов.

Мадлен де Кок Бунинг отметила многоаспектность проблемы “фейковых новостей” и необходимость обеспечить эффективную работу большого числа стейкхолдеров. Привлечение экспертов из разных областей должно помочь в выработке рекомендаций по проведению эффективной политики, которая не нарушала бы интересов различных сторон.

Proud to present the Chair of our #HLGEFakeNews, Prof. Madeleine de Cock Buning. The groupe has the important task to define the scope and dimension of the problem; take stock of the best practices & make concrete recommendations for #TackleFakeNews in #Europe pic.twitter.com/AvET6N6BNH

— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) January 15, 2018