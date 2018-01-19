В ЕС организовали рабочую группу по борьбе с «фейковыми новостями»

На этой неделе состоялась инаугурационная встреча Экспертной группы высокого уровня по противодействию “фейковым новостям” и онлайн-дезинформации при Европейской Комиссии. Решение о создании такой группы было принято Еврокомиссией в ноябре 2017 года в рамках стратегии по борьбе с этим достаточно новым явлением.

В состав Экспертной группы вошли представители академического сообщества, IT- компаний, СМИ и неправительственных организаций. Всего по итогам открытого отбора было назначено 40 экспертов. Председателем Экспертной группы стала профессор права Утрехтского университета Мадлен де Кок Бунинг, специализирующаяся на проблемах интеллектуальной собственности и политике ЕС в отношении СМИ.

Основной целью работы Экспертной группы является поиск оснований, на которых может осуществляться скоординированная политика стран-членов ЕС по противодействию дезинформации в интернете.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриел заявила, что у Экспертной группы пока нет сформулированного рабочего определения “фейковых новостей” – его еще предстоит выработать. По словам Габриел, “фейковые новости” угрожают репутации СМИ и функционированию демократических институтов.

Мадлен де Кок Бунинг отметила многоаспектность проблемы “фейковых новостей” и необходимость обеспечить эффективную работу большого числа стейкхолдеров. Привлечение экспертов из разных областей должно помочь в выработке рекомендаций по проведению эффективной политики, которая не нарушала бы интересов различных сторон.

Proud to present the Chair of our #HLGEFakeNews, Prof. Madeleine de Cock Buning. The groupe has the important task to define the scope and dimension of the problem; take stock of the best practices & make concrete recommendations for #TackleFakeNews in #Europe pic.twitter.com/AvET6N6BNH — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) January 15, 2018

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Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по созданию национального законодательства, направленного на противодействие “фейковым новостям”, показывает, что проблема требует скорейшей выработки рамочной стратегии, которая могла бы применяться во всех странах-членах ЕС. При этом предполагаемые к реализации в её рамках меры не должны нарушить свободу распространения информации в трех аспектах: доступности, достоверности и прозрачности.

Помимо деятельности Экспертной группы программа Еврокомиссии по выработке общеевропейской стратегии противостояния онлайн-дезинформации включает в себя еще несколько элементов. Так еще в середине ноября состоялась конференция с участием большого количества экспертов, по итогам которой Еврокомиссия запустила общественные консультации для сбора мнений широкого круга заинтересованных сторон по проблеме “фейковых новостей”. Результаты консультаций будут дополнены опросом общественного мнения, который начал проводить в начале 2018 года Евробарометр. Этот опрос должен показать, насколько граждане стран-членов ЕС обеспокоены проблемой “фейковых новостей”.

Все это должно помочь Экспертной группе в её работе по выработке рекомендаций для европейских законодателей. Ожидается, что результаты работы группы будут опубликованы в формате доклада весной 2018 года.

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