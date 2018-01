Еврокомиссия призывает к ускорению процедуры блокировки незаконного контента

На закрытом заседании Европейской комиссии, которое состоялось 9 января, несколько еврокомиссаров обсудили с представителями онлайн-платформ прогресс, достигнутый в области борьбы с противоправным контентом.

Комиссар по внутренним делам ЕС Димитрис Аврамопулос отметил, что удаление противоправного контента должно занимать не более двух часов. “Удаленная информация должна предоставляться правоохранительным органам для того, чтобы было возможно использовать еѐ в качестве доказательства при проведении расследований”, – сказал он.

А комиссар по делам единого цифрового рынка Андрус Ансип в своем твите перечислил условия на которых компании должны заниматься блокировкой контента. Незаконные материалы должны удаляться быстро и надежно, подобный контент должен выявляться с использованием механизмов автоматического обнаружения и фильтрации. При этом пользователям должны быть предоставлены адекватные гарантии и возможности подачи апелляций и встречных уведомлений.

Main areas to address on #illegalcontent: takedown should be fast, reliable, effective; pro-activity to detect, remove and disable content using automatic detection and filtering; adequate safeguards and counter notice pic.twitter.com/5ErFUBcAsZ

— Andrus Ansip (@Ansip_EU) January 9, 2018