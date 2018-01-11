Еврокомиссия призывает к ускорению процедуры блокировки незаконного контента

На закрытом заседании Европейской комиссии, которое состоялось 9 января, несколько еврокомиссаров обсудили с представителями онлайн-платформ прогресс, достигнутый в области борьбы с противоправным контентом.

Комиссар по внутренним делам ЕС Димитрис Аврамопулос отметил, что удаление противоправного контента должно занимать не более двух часов. “Удаленная информация должна предоставляться правоохранительным органам для того, чтобы было возможно использовать еѐ в качестве доказательства при проведении расследований”, – сказал он.

А комиссар по делам единого цифрового рынка Андрус Ансип в своем твите перечислил условия на которых компании должны заниматься блокировкой контента. Незаконные материалы должны удаляться быстро и надежно, подобный контент должен выявляться с использованием механизмов автоматического обнаружения и фильтрации. При этом пользователям должны быть предоставлены адекватные гарантии и возможности подачи апелляций и встречных уведомлений.

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Main areas to address on #illegalcontent: takedown should be fast, reliable, effective; pro-activity to detect, remove and disable content using automatic detection and filtering; adequate safeguards and counter notice pic.twitter.com/5ErFUBcAsZ — Andrus Ansip (@Ansip_EU) January 9, 2018

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Днем ранее Еврокомиссия выпустила пресс-релиз, выразив обеспокоенность распространением в социальных сетях пропаганды терроризма, проявлений ксенофобии и “языка вражды” (hate speech), а также публикаций, нарушающих авторские права. Комиссия отметила увеличение готовности высокотехнологичных компаний сотрудничать с национальными и наднациональными правоохранительными органами по вопросам борьбы с противоправным контентом. В пресс-релизе особо подчеркивается социальная ответственность онлайн-платформ с точки зрения защиты пользователей и общества в целом.

Еще в сентябре 2017 года Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором были прописаны основы взаимодействия онлайн-платформ, стран-членов ЕС и других вовлеченных сторон по удалению противоправного контента. В нем был указан фундаментальный принцип – “то, что незаконно в оффлайне, незаконно и в интернете”. Однако подчеркивалось также, что отдельные государства-члены ЕС могут отклоняться от буквального исполнения этого принципа при разработке своего национального законодательства в области противодействия незаконному онлайн-контенту. Этот доклад вызвал резкую критику со стороны ряда депутатов Европарламента, выразивших обеспокоенность возможными нарушениями прав человека на свободу слова и самовыражения при реализации намеченных принципов автоматического обнаружения и блокирования противоправного контента.

Многие критики подобного регулирования предупреждают, что компании будут стремиться упреждать требования уполномоченных органов власти стран-членов ЕС, заранее удаляя спорный контент и блокируя аккаунты. Так в декабре 2017 в своем комментарии BBC исполнительный директор британской неправительственной организации Open Rights Group Джим Киллок заявил , что Facebook и Google будут блокировать даже легальный контент, опасаясь крупных штрафов. А вступивший с начала года в Германии закон о “языке вражды” уже привел к упреждающим блокировкам, вызвавшим большой скандал .

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