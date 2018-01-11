Спецподразделение ФБР укажет на «дезинформацию из России» в соцсетях

Федеральное бюро расследований собирается предупреждать американские компании и общественность о попытках России или каких-либо других стран вмешаться в предстоящие выборы посредством дезинформации и манипулирования в социальных сетях, сообщил высокопоставленный источник в американских спецслужбах.

Данной работой займется спецподразделение ФБР по «иностранному влиянию». О создании такой группы в конце минувшего года говорил глава ФБР Кристофер Рэй. Однако, чем она займется, до сегодняшнего момента известно не было. Также накануне Рэй заявил, что социальные сети теперь будут занимать «немного больше места на моём радаре».

Глава подразделения Джеффри Триколи заявил, что главная цель его работы заключается в том, чтобы пролить свет на попытки вмешательства в выборы. Имеющаяся на этот счет информация будет предоставлена компаниям и общественности, которые будут сами решать, что с ней делать.

«Мы здесь не для того, чтобы быть полицией мыслей Важно понимать, что скрывается за кулисами. Наша задача заключается в том, чтобы все было прозрачно. Мы считаем, что это наилучший путь вперед», — приводят его слова американские СМИ.

Социальные медиа-платформы, такие как Facebook Inc. и Twitter Inc. заявили, что с опозданием осознали масштабы «российских шпионских операций» по влиянию на выборы 2016 года через соцсети, и сейчас предпринимают более активные шаги для решения этой проблемы.

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Сам Трамп утверждает, что никакого сговора между ним и Москвой не было. Россия обвинения во вмешательстве также отрицает.

Напомним, в данный момент правительства уже нескольких стран всерьёз рассматривают проблему «российских троллей», которые якобы влияют на политическую повестку внутри их стран. В частности, Великобритания, по примеру США, также занялась расследованием возможного факта «российского влияния» на выход Соединённого королевства из Европейского союза, для чего сделала соответствующий запрос популярным соцсетям. А подозреваемые в массовом создании fake-новостей для западной аудитории российские боты попали в топ рейтинга персон, определивших мировые тренды 2017 года.

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