Боты из России вошли в топ-50 влиятельных персон года по версии Bloomberg

Топ-50 персон, которые, по мнению экспертов, оказали наибольшее влияние в 2017 году на сферы бизнеса, политики, финансов, технологий и развлечений, опубликовало агентство Bloomberg. В разделе «политика» наравне с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и американскими сенаторами-республиканцами Сьюзен Коллинс и Лизой Мурковски, чьи голоса решили судьбу реформы здравоохранения Obamacare, в список попали российские интернет-боты.

«Только сейчас становятся понятны масштабы вмешательства России до, во время и после президентских выборов 2016 года [в США], — говорится в сопроводительном комментарии к профилю номинанта. — В конце октября компания Facebook сообщила конгрессу, что российские агенты заплатили 100 000 долларов США за более чем 3000 объявлений в Facebook и Instagram для продвижения страниц, на которых было опубликовано 80 000 текстов. Twitter сначала выявил 201 учетную запись, связанную с кампанией в Facebook, затем увеличил их число до 2752. Это стало причиной серьезного кризиса соцсетей, которые не хотят ограничивать свой рост и трафик полицейскими мерами, и тем не менее, не будучи взломанными, позволяют российским агентам влияния сеять дезинформацию и социальную рознь. Например, реклама в Facebook была направлена на такие сложные проблемы, как иммиграция и межрасовые отношения. Между тем, работающий над разоблачением вмешательства [со стороны России] Союз защиты демократии (Alliance for Securing Democracy) отследил тенденции в публикациях 600 аккаунтов в Twitter, пропагандирующих теории заговора о коррупции в американском правительстве, и эти аккаунты также были связаны с Кремлём».

Как пример подобных «вбросов» журналисты приводят публикации о том, что США якобы оказывают поддержку боевикам запрещённой на территории РФ организации «ИГИЛ» в Сирии, посты заговорах, приведших к массовой стрельбе в Лас-Вегасе и о нападении на актера Моргана Фримена (Morgan Freeman) за создание комитета по расследованию «российского вопроса».

Напомним, в ноябре 2017 года представители Facebook, Twitter и Google дали в конгрессе показания по теме якобы вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Facebook заявил, что российское «Агентство интернет-исследований», известное также как «фабрика троллей», распространило десятки тысяч публикаций во время предвыборной кампании в США и после нее. Охват аудитории, как выяснилось, был достаточно впечатляющим — около 126 миллионов американских пользователей Facebook.

На днях Facebook и Twitter согласились передать информацию Великобритании, касающуюся размещения постов в соцсетях в период референдума по выходу из ЕС лицами, предположительно связанными с Россией.

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