Британия проверит влияние «ольгинских троллей» на Brexit

Facebook и Twitter дали согласие на предоставление властям Соединённого Королевства информации о наличии на их интернет-ресурсах сообщений, связанных с Россией, и распространявшихся во время подготовки к референдуму по выходу Британии из Евросоюза. Председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту британской палаты общин Дэмиан Коллинз (Damian Collins) сообщил, что данная информация позволит Лондону понять, пыталась ли Россия как-то повлиять на голосование по референдуму Brexit, или нет.

Представитель Facebook уже заявил, что социальная сеть поделится с британскими властями необходимой информацией в декабре, в то время как в Twitter сказали, что подготовят и вышлют свой отчет в течение ближайших недель. Ответы компаний о согласии предоставить необходимые данные британским властям были опубликованы на сайте парламента Соединенного Королевства.

Британский представитель Facebook Саймон Милнер заявил, что компания намерена поддерживать расследование властей США и Британии по вопросу фейковых новостей. Один из руководителей Twitter в Британии Ник Пиклз сообщил, что соцсеть фиксирует более 3,2 млн подозрительных аккаунтов в неделю и 450 тыс. подозрительных попыток залогиниться в день. При этом Пиклз отметил, что далеко не все автоматизированные аккаунты являются вредными: например, некоторые Твиттер-боты сообщают о загрязнении воздуха, а некоторые — редактируют статьи в «Википедии».

В США Facebook уже передал аналогичную информацию тамошним властям, где приводятся доказательства влияния на ход президентской кампании 2016 года фейковых новостей и рекламных постов, запускаемых так называемой «фабрикой троллей» («ольгинскими троллями», «троллями с улицы Савушкина») — Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурга. Охват аудитории, как выяснилось, был достаточно впечатляющим — около 126 миллионов американских пользователей Facebook.

Коллинз отметил, что Великобритании и США известно про деятельность только одного агентства в Санкт-Петербурге, но вполне вероятно, что могут быть и другие.

Исследователи из Эдинбургского университета идентифицировали 419 аккаунтов в Twitter, посредством которых якобы распространялась пропаганда из России с целью повлиять на внутреннюю политику Великобритании. С ним во время референдума было разослано почти 3,5 тысячи твиттов.

В начале ноября, после слушаний с представлением информации соцсетей в американском конгрессе, пресс-служба посольства России в США заявила, что у США по-прежнему нет доказательств российского государственного вмешательства в прошлогодние президентские выборы.

«Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей «Твиттера», «Фейсбука» и «Гугла» подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы», — заявили тогда в российском посольстве.

Так называемую «фабрику троллей» связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, которого некоторые СМИ называют ещё «личным поваром Путина». Якобы курируемое им Агентство интернет-исследований занимается воздействием на общественное мнение в интересах российского правительства. Сотрудники компании занимаются распространением постов и комментариев в соцсетях и СМИ с целью сформировать определённое общественное мнение. О существовании данной организации стало известно после журналистского исследования «Новой газеты», затем эту информацию подтвердили несколько бывших сотрудников компании. Но наиболее скандальную популярность «ольгинские тролли» приобрели, когда американские власти узнали об их возможной причастности к попыткам повлиять на выборы Президента США 2016 года, а также разжигании межрасовой, социальной и другой ненависти.

На этом фоне также разгорелся скандал вокруг российских информационных ресурсов RT и Sputnik, которые американские власти обвиняют в пророссийской пропаганде. После регистрации данных ресурсов в Минюсте США в качестве агентов российские власти в качестве «зеркальных мер» приняв закон о СМИ-иноагентах, а также быстрой блокировке сайтов «нежелательных организаций».

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