Facebook и Twitter дали три недели на предоставление данных о влиянии России на Brexit

Американские социальные сети Facebook и Twitter могут попасть под санкции, если они продолжат игнорировать запросы парламента Великобритании по поводу вмешательства России в референдум о выходе Соединённого королевства из ЕС. Британские власти дали обеим соцсетям срок до 18 января 2018 года на то, чтобы «исправить их неспособность передать информацию, которая была запрошена относительно российских дезинформационных кампаний, осуществляемых с их платформ». Какого рода санкции будут применены к популярным интернет-компаниям, не уточняется.

По словам председателя парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмиена Коллинза (Damian Collins), отправленный ранее Британией запрос на получение информации вызвал «неадекватную» реакцию соцсетей. «Нужно тщательно изучить процедуры, которыми пользуются компании типа Facebook, чтобы помочь им в нахождении источников дезинформации, в том числе политически мотивированной и поступающей из другой страны»,— сообщил он.

Ранее Facebook признал, что перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС в соцсети была опубликована оплаченная из российских источников политическая реклама. Согласно данным Facebook, российским Агентством интернет-исследований были оплачены три политических рекламных объявления на сумму $0,97. Перед референдумом по «Брекситу» эти публикации появились в 200 новостных лентах.

Напомним, в конце ноября текущего года, согласно опубликованному агентством Bloomberg рейтингу, подозреваемые в массовом создании fake-новостей для западной аудитории российские боты попали в топ рейтинга персон, определивших мировые тренды 2017 года. В раздел «политика» они оказались рядом с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и американскими сенаторами-республиканцами Сьюзен Коллинс и Лизой Мурковски, чьи голоса решили судьбу реформы здравоохранения Obamacare.

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