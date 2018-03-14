РосКомСвобода и российские пользователи обжаловали действия ФСБ против Telegram

Административное исковое заявление, к которому присоединились российские пользователи в рамках кампании «Битва за Telegram», подано в Мещанский суд города Москвы, о чём сообщила медиаюрист Центра цифровых прав и РосКомСвободы Екатерина Абашина. В течение примерно двух недель суд должен дать ответ по иску, уточняет она. Также известно о том, что ещё несколькими пользователями иски были поданы отдельно по месту их жительства.

В своём коллективном иске РосКомСвобода вместе с российскими пользователями мессенджера просят признать незаконными действия ФСБ, которая настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей.

«Коллективный иск от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подан в Мещанский суд Москвы нашими юристами. Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование», — сообщил глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

В активности пользователей, которые готовы лично принимать участие в защите популярных интернет-сервисов от давления со стороны властей, он видит ряд положительных тенденций:

«То, что большое количество пользователей решили обжаловать достаточно спорные требования ФСБ к Telegram о передаче ключей для расшифровки всего и вся, означает, что пользователи сильно обеспокоены этим. Мы не строим иллюзии касательно Мещанского суда и прекрасно понимаем, что это будет тяжелый процесс, но мы настроены дойти до конца, защищая наше общее право на надёжное шифрование частных коммуникаций».

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«Административные истцы являются пользователями Telegram, активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности», — пояснил Дарбинян. В исковом заявлении отмечается, что действия ФСБ ставят под угрозу безопасность коммуникаций в целом и создают реальную угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса.

Таким образом, считает юрист, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, гарантированные Конституции РФ, а также статьей 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, РосКомСвобода в конце прошлого года запустила общественную кампанию «Битва за Telegram», целью которой стала защита популярного мессенджера, заботящегося о приватности наших данных и тайне переписки, от действий российских властей, которые принуждают владельцев сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, и, как следствие, доступ к переписке пользователей. Суть кампании — подать коллективный гражданский иск на действия властей. Работу над иском ведёт юридическая команда РосКомСвободы и специалисты Центра цифровых прав. Они намерены обжаловать действия ФСБ в судах всех уровней, вплоть до Конституционного и ЕСПЧ.

В октябре прошлого года суд по иску ФСБ оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос силовиков о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Если мессенджер откажется выполнять требования российских властей, то он может быть заблокирован на территории РФ, как это случилось с LinkedIn, Zello, LINE и BlackBerry.

20 марта Верховный суд РФ рассмотрит иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ, регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей.

Telegram Messenger LLP просила Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

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