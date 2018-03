В Турции заблокирован защищенный почтовый сервис ProtonMail

На днях служба поддержки ProtonMail получила множественные сообщения о проблемах с подключением от турецких пользователей. Дальнейшее расследование показало, что сервис недоступен для пользователей мобильного и кабельного интернета, предоставляемого турецким подразделением компании Vodafone. Впоследствии стали поступать сообщения о проблемах с доступом у клиентов других турецких интернет-провайдеров в различных регионах страны. Ситуация остается неочевидной – доступ к сервису ProtonMail то пропадает, то восстанавливается вновь. Впрочем, проведя анализ масштаба проблемы, специалисты ProtonMail пришли к выводу, что речь идет не о масштабном техническом сбое, а о блокировке, санкционированной турецкими властями.

С помощью пользователей ProtonMail в Турции компании удалось рассмотреть специфику ограничений доступа более подробно. Специалистам удалось обнаружить, что IP-адреса сервиса все еще доступны. При этом DNS-серверы провайдеров или перестали предоставлять доступ к protonmail.com, или возвращали неверные результаты.

We have confirmed that the Turkish government is blocking access to #ProtonMail with the help of ISPs such as @VodafoneGroup. We are strongly opposed to attempts to limit #OnlineFreedom. Information about how to bypass the block can be found here: https://t.co/eoz8fhFpij pic.twitter.com/BpCSFgiEY7

— ProtonMail (@ProtonMail) March 16, 2018