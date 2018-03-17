В Турции заблокирован защищенный почтовый сервис ProtonMail



На днях служба поддержки ProtonMail получила множественные сообщения о проблемах с подключением от турецких пользователей. Дальнейшее расследование показало, что сервис недоступен для пользователей мобильного и кабельного интернета, предоставляемого турецким подразделением компании Vodafone. Впоследствии стали поступать сообщения о проблемах с доступом у клиентов других турецких интернет-провайдеров в различных регионах страны. Ситуация остается неочевидной – доступ к сервису ProtonMail то пропадает, то восстанавливается вновь. Впрочем, проведя анализ масштаба проблемы, специалисты ProtonMail пришли к выводу, что речь идет не о масштабном техническом сбое, а о блокировке, санкционированной турецкими властями.

С помощью пользователей ProtonMail в Турции компании удалось рассмотреть специфику ограничений доступа более подробно. Специалистам удалось обнаружить, что IP-адреса сервиса все еще доступны. При этом DNS-серверы провайдеров или перестали предоставлять доступ к protonmail.com, или возвращали неверные результаты.

We have confirmed that the Turkish government is blocking access to #ProtonMail with the help of ISPs such as @VodafoneGroup. We are strongly opposed to attempts to limit #OnlineFreedom. Information about how to bypass the block can be found here: https://t.co/eoz8fhFpij pic.twitter.com/BpCSFgiEY7 — ProtonMail (@ProtonMail) March 16, 2018

Такая ситуация вполне типична для турецкой интернет-цензуры. Блокирование DNS-серверов является преобладающим способом ограничения доступа в стране. Турецкие интернет-провайдеры активно практикуют DNS—poisoning (манипулирование IP-адресами в записях, хранимых в памяти DNS-серверов) и перехватывали запросы, идущие на крупные DNS-серверы (например, на DNS-сервер Google).

И сама Vodafone Turkey, и её материнская компания Vodafone Group пока никак не прокомментировали этот инцидент. В то же время появилась также информация о том, что не только ProtonMail, но и некоторые другие сервисы оказались недоступны с начала недели. Это неудивительно, учитывая масштаб интернет-цензуры в Турции. В последние годы турецкие власти потребовали у интернет-провайдеров заблокировать десятки тысяч сайтов за контент, противоречащей государственной пропаганде. Под удар попали не только многие новостные издания, но и сайты атеистических организаций и даже все версии Википедии. Иногда такие блокировки оказываются краткосрочными (как в случаях Facebook и Twitter), но все же значительная часть сайтов блокируется навсегда.

Интернет-цензура есть лишь малая часть того давления, которые турецкие власти оказывают на гражданское общество за последнее время. Страна вырвалась в число мировых лидеров по количеству журналистов, подвергнутых тюремному заключению. Огромное количество средств массовой информации было закрыто. Оказывается серьезное давление на неправительственные организации.

Будучи крупнейшим в мире сервисом зашифрованной электронной почты, компания ProtonMail стремится к защите прав на свободу слова и неприкосновенность частной жизни. В этом отношении она, безусловно, является помехой для правительств авторитарных государств, желающих усилить контроль над своими гражданами.

Vodafone Turkey контролирует 31,2% рынка мобильного интернета в Турции и является ведущим провайдером кабельного интернета, работающим в 81 городе страны. Компания принадлежит Vodafone Group, британской ТНК, предоставляющей телекоммуникационные услуги по всему миру. К сожалению, Vodafone в прошлом уже удовлетворяла требования авторитарных государств по ограничению доступа к Интернету. Хотя для компании это просто очередное бизнес-решение, оно может ударить по миллионам пользователей, конфиденциальность которых будет нарушена.

Для восстановления доступа к сервису в случае масштабных блокировок специалисты ProtonMail советуют воспользоваться следующими методами обхода интернет-цензуры:

Использование VPN (например, разработанным компанией бесплатным решением ProtonVPN ).

(например, разработанным компанией бесплатным решением ). Смена DNS -серверов (список бесплатных DNS -серверов можно посмотреть здесь).

-серверов (список бесплатных -серверов можно посмотреть здесь). Использование Tor (официальный сайт почтового сервиса ProtonMail в сети Tor : protonirockerxow.onion).

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Материал подготовил: Максим Волков,

специально для РосКомСвободы

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