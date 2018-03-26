Представитель России в ЕСПЧ уверен, что информация о VPN может быть запрещённой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в сентябре 2017 г. сообщил властям Российской Федерации о жалобе номер 61919/16 «Энгельс против России» (Грегори Энгельс является нашим представителем и владельцем домена rublacklist.net), поданной в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Дело касается блокировки весной 2015 года решением Анапского городского суда по иску местной прокуратуры отдельной странички сайта РосКомСвободы — https://rublacklist.net/bypass, где рассказывалось об анонимайзерах, VPN и других способах обхода блокировок. И сейчас от официального представителя РФ в ЕСПЧ пришёл ответ на поставленные ранее властям России вопросы — документ есть в распоряжении РосКомСвободы.



Напомним, после ряда судебных тяжб и требования отменить решение о признании информации на странице rublacklist.net/bypass запрещённой, наши юристы прошли все соответствующие инстанции, и в итоге нам пришлось удалить указанную информацию, чтобы российские пользователи не потеряли возможности посещать наш сайт. Но вместе с тем мы не стали мириться с грубым нарушением как российского законодательства, гарантирующего гражданам РФ свободный доступ и получение информации, так и нарушением законодательства общемирового – в частности, вышеуказанного пункта Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Наши юристы подали жалобу в ЕСПЧ, и осенью прошлого года она была коммуницирована. Затем Страсбург задал российскому властям ряд вопросов, касающихся нарушения прав и свобод владельцев сайта, а также о правомерности блокировок в отношении вышеупомянутой страницы, необходимости ограничения доступа к ней и возможности истца эффективно оспорить блокировку:

«1. Были ли нарушены положения статьи 10 Конвенции в связи с ограничением доступа к сайту заявителя или некоторым его разделам? В частности, отвечают ли положения действующих законодательных актов и правил принципу «качества закона» и являются достаточно ясными и предсказуемыми в своем применении? Предусматривают ли они массовое блокирование доступа к веб-сайтам, содержащим информацию, запрещенную к распространению? Предоставляют ли они достаточную степень защиты и возлагают ли на исполнительные власти (Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор) и суды обязанность по учёту различных затрагиваемых интересов, и негативного эффекта, который может оказать ограничение доступа к информации, не являющейся запрещенной?

2. Имелись ли в распоряжении заявителя эффективные средства правовой защиты, которые позволили бы ему принять участие в судебных заседаниях, представить свои доводы на рассмотрение судов, а также добиться пересмотра по существу вынесенных судебных решений о блокировке интернет-сайта как того требует ст. 12 Конвенции во взаимосвязи со ст. 10 Конвенции?»

К сожалению, не произошло ничего неожиданного. Представитель России в ЕСПЧ, замминистра юстиции РФ Андрей Фёдоров, дал абсолютно формальный ответ на все вопросы, поставленные Страсбургом, также обвинив владельцев сайта в халатности.

Фёдоров напомнил что анапский межрайонный прокурор обратился в суд, поскольку, по его мнению, благодаря сайтам-анонимайзерам, в частности — rublacklіst.net/bypass, граждане могут получать неограниченный доступ к запрещённым материалам, в том числе и экстремистским. Анапский городской суд Краснодарского края поддержал доводы прокуратуры и включил эту страницу в список запрещенных сайтов. Апелляция была отклонена и решение анапского городского суда оставлено без изменения, после чего Роскомнадзор направил администрации сайта уведомление о необходимости удаления информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. Требования надзорного ведомства были исполнены. После чего «опасную» страницу сайта исключили из «Единого реестра запрещённых сайтов».

Далее представитель России в ЕСПЧ пустился в довольно пространные рассуждения о необходимости ограничения информации «в целях национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка». Ещё раз обращаем внимание, что в данном случае власти увидели опасность на странице, которая рассказывает о том, как обезопасить себя в интернете, обеспечить свою конфиденциальность и осуществить право на свободное получение информации, которое прописано в высшем законе страны — Конституции РФ.

После этого замминистра юстиции зачем-то воспользовался клавишами Ctrl+C и Ctrl+V, посвятив несколько страниц выдержкам из российского законодательства. Но несмотря на то, что даже из приведённых им выдержек вытекает, что блокировочное российское законодательство достаточно непредсказуемо и трактовать его можно очень широко, Фёдоров продолжил все дальше уходить от конкретного ответа, снова перекопировав в документ целые фолианты выдержек из российских законов.

После этого им был сделан вывод, что принятие соответствующих мер, позволяющих ограничить массовый доступ к информации, запрещённой на территории Российской Федерации, являлось пропорциональном и необходимым. Затем представитель РФ в ЕСПЧ откровенно слукавил, заявив, что сайт заявителя не был заблокирован, — следовательно в данной части отсутствует нарушение его прав, гарантированных статьей 10 Конвенции.

Отвечая на вопрос о нарушении прав заявителя по части эффективной правовой защиты, а Фёдоров обвинил Грегори Энгельса в халатности, поскольку гражданин Германии пропустил срок подачи кассационной жалобы. Отклонённые анапским городским судом жалобы Энгельса он называет «в полной мере реализованным правом на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом».

Посему власти Российской Федерации полагают: жалоба Энгельса на предполагаемое нарушение его прав, гарантированных статьёй 10 Конвенции, отдельно его взаимосвязи со статьей 13 Конвенции является необоснованным по смыслу статьи 35 §3 (а) конвенции.

В связи с эти они просят отклонить жалобу Энгельса на предполагаемая нарушение его прав, гарантированных статью 10 конвенции, отдельно и взаимосвязи со статьей 13 конвенции, в соответствии со статьей 35 §4 конвенции.

Представители правозащитного и адвокатского сообществ уже не раз указывали на совершенно возмутительный подход российских властей к объяснению своих действий, когда им соответствующие вопросы ставит Страсбург — зачастую это получаются по сути формалистские отписки с хамоватыми выпадами в сторону истцов в духе «сам дурак». Чтоб хоть как-то заставить российских представителей в ЕСПЧ действительно выполнять свою работу, адвокаты и юристы намерены подать жалобу на их действия.

«Отвратительное воспитание официальных представителей России после недавнего выступления одного из них в ООН ни для кого в мире секретом не является, — отмечает адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов. — Но хамят они, а стыдно почему-то делается нам. Вот и сейчас представитель РФ пишет о халатном отношении заявителя к делу, но при этом сам не придумал ничего лучше как на двадцати страницах цитировать всем известные положения законов и пустые фразы из судебных актов. Вообще в последнее время заметил, что, не имея аргументов по существу, работники минюста все чаще начинают просто оскорблять оппонентов и юристов Европейского суда. Например, предшественник гражданина Гальперина на посту уполномоченного Матюшкин, отвечая на вопросы Суда по одному из дел Алексея Навального, предлагал сравнить человека и трамвай, утверждая, что ЕСПЧ уже заранее решил, что Навальный может писать в интернете все что угодно».

Своё недоумение официальным ответом российского представителя в ЕСПЧ выразил и ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, защищающий интересы организации в суде:

«Российские власти сильно затянули со сроком направления письменной позиции в ЕСПЧ по текущему делу о признании незаконной страницы сайта Роскомсвободы, и мы надеялись что это время, по крайней мере, будет потрачено на подготовку содержательного отзыва. Однако в результате мы увидели в 19-страничном возражении лишь копипаст множества спорных российских законов и повторение ничем не мотивированного вывода краснодарских прокуроров о том, что распространение информации о VPN, Tor и прокси является незаконным. Напомню, что на тот момент закон о жесткой регуляции VPN еще и не обсуждался, хотя даже этот закон не предполагает запрет информации о самих инструментах. Агрессивный тон повествования со ссылкой на якобы халатное отношение с нашей стороны является явным пренебрежением к участникам процесса и суду. При этом, достаточно странно читать вывод Минюста о том, что права администрации сайта не нарушены, так как доступ к сайту Роскомнадзором не ограничивался. Представитель России почему-то не говорит о том, что если незаконное решение Анапского городского суда не было бы исполнено путем самостоятельного ограничения администрацией доступа к запрещенному судом контенту, весь сайт организации был бы достаточно быстро заблокирован на территории России. Очень надеюсь, что суд примет меры в отношении официального представителя от России и критически отнесется к тому потоку глупости, который был изложен в официальных замечаниях замминистра Федорова».

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Юристы готовят жалобу на имя председателя Палаты ЕСПЧ о нарушении статьи 44D Недопустимые высказывания сторон (введена Судом 13 декабря 2004 года), согласно которой если представитель одной из сторон допускает «оскорбительные, легковесные, недобросовестные, вводящие в заблуждение или чрезмерно пространные доводы, Председатель Палаты вправе отстранить такого представителя от участия в производстве по делу, отказаться приобщить к делу замечания (полностью или в части) или принять любые другие меры, которые он сочтет подлежащими применению, не предрешая при этом вопрос о применении пункта 3 статьи 35 Конвенции», — уточняет Гайнутдинов.

Юристы РосКомСвободы и «Агоры» призывают коллег присоединиться к жалобе.

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