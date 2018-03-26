В Госдуму внесён законопроект о «цифровом праве»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект №424632-7, создающий основу для регулирования правоотношений в рамках «цифровой экономики».

В пояснительной записке сказано, что «проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» имеет целью закрепление в гражданском законодательстве нескольких базовых положений, отталкиваясь от которых, российский законодатель мог бы осуществлять регулирование рынка существующих в информационно- телекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений (в обиходе — «токены», «криптовалюта» и пр.), обеспечивать условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений (информацию). Фактически эти новые объекты создаются и используются участниками информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе российскими гражданами или юридическими лицами, но российским законодательством не признаются».

Проект вводит понятие «цифровые деньги» (в обиходе — «криптовалюта») и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях и на условиях, установленных законом (то есть в перспективе), цифровые деньги смогут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства в контролируемых объемах и в дополнительно урегулированном порядке.

Отмечается также, что для описания того, каким образом будет осуществляться оборот цифровых денег, в проектируемой статье Гражданского кодекса применяется юридико-технический прием — правила о цифровых правах будут применяться к цифровым деньгам.

«Это означает, что в информационной системе должны существовать записи об обладателях цифровых денег и что такие деньги переходят от одного лица к другому только с помощью записи. Указанный прием позволит также включить цифровые деньги в конкурсную массу должника и в наследственную массу, однако следует понимать, что даже при прямом указании в законе это будет возможно лишь тогда, когда есть техническая возможность принудительного совершения записи о новом обладателе прав на данный объект», — говорится в документе.

Проект вводит в гражданское законодательство базовое понятие «цифровое право». Им авторы законопроекта хотят заменить термин «токен», который «изначально обозначает устройство для идентификации, а сейчас стал использоваться в IT-лексиконе для обозначения шифров, владение которыми дает в сети определенные возможности, предлагается отвечающее традициям российского права понятие «цифровое право»».

«Сущность «цифрового права» как новой юридической фикции близка к сущности ценной бумаги, — заявляют авторы, — поэтому под таким правом предлагается понимать совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), которая удостоверяет права на объекты гражданских прав. … Разумеется, цифровое право может удостоверить лишь права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг, исключительные права».

Как отмечается, для облегчения совершения сделок с цифровыми правами законопроектом совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров. В частности, предлагается установить, что выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств будет приравнено к простой письменной форме сделки.

«Например, на странице в сети «Интернет», в информационной системе, в том числе в приложении на смартфоне, описаны условия для нажатия клавиши ОК, из которых вытекает, что такого нажатия достаточно для полноценного волеизъявления. Таким образом в настоящее время совершается значительное число волеизъявлений — с помощью нажатия кнопки на смартфоне или клавиши на компьютере», — заявил Крашенинников.

Отмечается также, что для целей исполнения сделок с цифровыми правами вводится правило, что факт совершенного компьютерной программой исполнения сделки не оспаривается. Как поясняется, это будет действовать во всех случаях, за исключением вмешательства в действие программы.

Документ также призван легализовать сбор и обработки значительных массивов обезличенной информации – big data, для чего в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширяется понятие базы данных — «совокупность данных и сведений».

«При этом закрепляется, что согласно интересам сторон сделки, договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам», — сообщил Крашенинников.

Введение в действие данного законопроекта, уверяют депутаты, не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

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