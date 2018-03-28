Россия в ЕСПЧ: интернет-цензура — мера для безопасности государства

Руководитель аппарата уполномоченного в Европейской суде по правам человека (ЕСПЧ), замминистра юстиции РФ Андрей Федоров, отвечая на вопросы Страсбурга относительно обоснованности блокировок российскими властями сайтов «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру», заявил, что это является мерой пропорциональной и необходимой в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. Доступ к вышеперечисленным сайтам был закрыт Роскомнадзором в 2014 г. по «закону Лугового», давшему Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам.

Заявители утверждают, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации (ст. 10 Конвенции о правах человека). В жалобе отмечалось, что их даже не уведомили о том, что послужило поводом для блокировки, это позволило бы снять спорные тексты, узнали о поводе они спустя несколько месяцев в суде.

Генпрокуратура заявила, что сайты тенденциозно оценивали действия участников несанкционированных акций, вспоминает юрист международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов, представляющий заявителей в Страсбурге. ЕСПЧ задал российским властям вопросы о необходимости существующих ограничений в демократическом обществе и возможности истца эффективно оспаривать блокировку, и Андрей Фёдоров снова дал ответ, абсурдность аргументации которого напоминает ту, что присутствует в полученном РосКомСвободой на днях письме, касающемся блокировки страницы нашего сайта, где рассказывалось о VPN, анонимайзерах, proxy и других способах обхода блокировок.

Претензии к сайту «Каспаров.ру» связаны со статьей «В Крыму будет национализирована госсобственность» и иллюстрациями к ней, которые адресованы жителям Крыма «с целью побудить их к совершению противоправных действий». Сайты «Грани.ру» и «Ежедневного журнала» пострадали за сообщения про акции в поддержку участников болотного дела, в которых содержались призывы «к выражению гражданской позиции без соблюдения установленного законом порядка проведения мероприятий». Заявители в полной мере реализовали право на справедливое судебное разбирательство: судебными инстанциями установлено, что в публикациях содержались призывы именно к участию в несанкционированных митингах.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, участвовавший в подаче жалоб в ЕСПЧ, ранее заявил, что блокировки являются попыткой давления на оппозиционные СМИ.

Ответ российского представителя в ЕСПЧ адвокат «Агоры» назвал абсолютно формальным: «В этом и заключается принципиальное расхождение между позицией российских властей и подходом ЕСПЧ. Власти считают, что достаточно указать: госорганы действовали в пределах своих полномочий. ЕСПЧ просит в каждом случае определять, какая именно цель преследуется при помощи конкретного ограничения и как при этом учитываются интересы остальных участников». Жалоба «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» (она объединена в одно дело с обращением «Роскомсвободы» и Worldview of Russian Civilization по аналогичному случаю) может стать первым делом о внесудебной блокировке сайтов в России. Ранее Страсбург уже признавал нарушающей конвенцию практику сопутствующей блокировки сайтов в Турции («Ахмет Йилдырым против Турции», «Дженгиз и другие против Турции»), но тогда речь шла о нарушении прав третьих лиц».

Напомним, юристы «Агоры» и РосКомСвободы заявили о подготовке жалобы на имя председателя Палаты ЕСПЧ о нарушении статьи 44D Недопустимые высказывания сторон (введена Судом 13 декабря 2004 года), согласно которой если представитель одной из сторон допускает «оскорбительные, легковесные, недобросовестные, вводящие в заблуждение или чрезмерно пространные доводы, Председатель Палаты вправе отстранить такого представителя от участия в производстве по делу, отказаться приобщить к делу замечания (полностью или в части) или принять любые другие меры, которые он сочтет подлежащими применению, не предрешая при этом вопрос о применении пункта 3 статьи 35 Конвенции».

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