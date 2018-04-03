Киберспорт может прийти в школы

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи провел парламентские слушания, посвященные киберспорту. Член комитета Александр Прокопьев заявил, что с учётом признания в 2016 году киберспорта официальным видом спорта в России, а также обсуждения возможности включения его в программу Олимпийских игр, нужно начать подготовку профессиональных киберспортсменов. По его мнению, можно начать с факультативов в школах, вплоть до формирования национальной команды и олимпийского резерва.

Прокопьев также высказался за законодательное закрепление понятия «дистанционное соревнование»:

«Понятия «дистанционное соревнование» в понятийном аппарате закона о физической культуре и спорте сегодня нет, на многих экспертных площадках энтузиастами киберспортивного мира эта тема активно поднималась, есть такая необходимость и как таковой формат это возможно».

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По мнению депутата, законодательное закрепление этого понятия позволит людям, не имеющим возможности лично присутствовать на киберспортивных соревнованиях, участвовать в них дистанционно.

В свою очередь, депутат Госдумы Ольга Павлова считает, что проведение соревнований в дистанционной форме не требует дополнительного регулирования. По ее словам, основным достоинством киберспорта является возможность реализации в нем маломобильных категорий граждан.

Как отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, он видит развитие этого вида спорта «именно как клубного». В их планы входит развитие клубов и секций, обучение и аттестация судей, аккредитация спортивных площадок и подготовка методических материалов.

Председатель профильного Комитета Михаил Дегрятёв рассказал участникам слушаний о таком явлении, как смешанные игры, в которых виртуальная реальность наложена на реальное пространство. «И это наложение привело к тому, что возникают конфликты и даже правовые споры», — подчеркнул депутат. Он также добавил, что на онлайновых спортивных принципах может строиться действенный общественный контроль над пагубными для общества процессами, такими, как несоблюдение правил пожарной безопасности, несоблюдение экологических требований и др.

Многие участники слушаний согласились в тем, что киберспорт стал тем явлением, которое объединяет абсолютно разных людей – по полу и возрасту, социальному статусу и доходу, национальности и политическим взглядам. Многие команды интернациональны по составу участников. Например, в составе Virtus.pro запросто играют вместе украинцы и россияне, в то время как в футболе ФИФА и УЕФА разводит эти страны по разным корзинам, а члены украинской делегации отказываются приезжать на конгресс ФИФА в Москву, хотя на нем будет решаться важнейший вопрос выборов страны-хозяйки ЧМ-2026. Киберспорт аполитичен и для профессионалов и зрителей является важнейшим фактором социализации.

Участники слушаний рекомендовали Минспорту, Минобрнауки, Федерации компьютерного спорта России и правительству РФ разработать комплекс мер по поддержке компьютерного спорта в России и развитию киберспортивной инфраструктуры, а также организовать научные исследования по влиянию киберспорта на организм человека.

Тренер команды Elements Pro Gaming Денис Меркулов в интервью журналистам объяснил, что, несмотря на признание киберспорта официальным видом спорта, многие до сих пор относятся к нему как к детской игрушке, а телевидение не акцентирует внимание зрителей на международных победах российских команд.

В декабре 2017 года Министерство спорта РФ утвердило требования к разрядам по киберспорту и условиям их выполнения. За официальные соревнования любого уровня присваивается третий разряд, второй разряд дается с чемпионата муниципального образования, а первый — с соревнования на уровне региона России. Официальными считаются соревнования, включенные в план региональных министерств или департаментов спорта.

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