Прокурор требует полтора года за фото из закрытого альбома

Прокурор в Советском районном суде Красноярска попросил приговорить активистку запрещённого движения «Артподготовка» Оксану Походун к 1,5 годам колонии. Поводом для уголовного преследования послужили изображения, опубликованные в альбоме на странице в социальной сети «ВКонтакте». Походун обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) из-за картинок, где упомянуты события на Украине, священники и Владимир Путин. По версии следствия, она публиковала изображения в 2015-2016 годах.

Адвокат Международной правозащитной группы Агора Владимир Васин сообщил, что

«Для ранее не судимой, положительно характеризующейся медсестры государственный обвинитель запросил реальное лишение свободы фактически за хранение картинок на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на повышенную общественную опасность преступления и личность подсудимой. Срок наказания по этой статье до 5 лет лишения свободы, это преступление средней тяжести. Конечно, мы будем настаивать на полном оправдании Оксаны Походун. Мы будем выступать в прениях 10 апреля. Начало в 11:00».

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Адвокат Васин напомнил, что у него очень много вопросов к Федеральной службе безопасности, инициировавшей это дело, а именно — к оперативнику, который каким-то образом обнаружил вменяемые ей изображения, которые находились в закрытом альбоме. Адвокат уверен, что уголовное преследование Походун связано с ее гражданской активностью.

Походун утверждает, что альбом, фотографии из которого стали поводом для возбуждения дела по столь серьёзной статье, был недоступен ни для кого, кроме нее. «В нем я собираю коллекцию разных маргинальных мемов, которые ходят по интернету. Я так полагаю, сотрудники ФСБ зашли на мою страницу, увидели, что хотели — и всё», — сказала она, добавив, что среди картинок «можно встретить изображение свастики и националистические высказывания в отношении разных народов».

В октябре прошлого года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Оксану Походун в реестр экстремистов, после чего её зарплатная карта была заблокирована.

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