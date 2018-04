Facebook удалил больше двухсот аккаунтов «фабрики троллей»

Facebook продолжает разыскивать и удалять учётные записи «российских троллей», деятельность которых связывают с «личным поваром Путина» миллиардером Евгением Пригожиным. Соцсеть объявила, что ей было удалено более 270 учетных записей в Facebook и Instagram, контролируемых Агентством интернет-исследований. «В отличие от других аккаунтов, о которых было известно Facebook, — таргетированных на избирателей США и удалённых прошлой осенью, — эти учетные записи были «нацелены на людей, живущих в России», — сказал в своем выступлении генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

