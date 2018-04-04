Facebook удалил больше двухсот аккаунтов «фабрики троллей»

Facebook продолжает разыскивать и удалять учётные записи «российских троллей», деятельность которых связывают с «личным поваром Путина» миллиардером Евгением Пригожиным. Соцсеть объявила, что ей было удалено более 270 учетных записей в Facebook и Instagram, контролируемых Агентством интернет-исследований. «В отличие от других аккаунтов, о которых было известно Facebook, — таргетированных на избирателей США и удалённых прошлой осенью, — эти учетные записи были «нацелены на людей, живущих в России», — сказал в своем выступлении генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

EXCLUSIVE: Facebook CEO Mark Zuckerberg stops short of committing to European Union law on data privacy as the standard for the social network across the world https://t.co/rH5nzemroz by @David_Ingram @josephmenn $FB pic.twitter.com/bpBkVsHvHA — Reuters Top News (@Reuters) April 4, 2018

Согласно заявлению, большая часть удаленных материалов принадлежала Федеральному агентству новостей (ФАН), которое, как установили эксперты Facebook, «технологически и структурно переплетено» с Агентством интернет-исследований, ставшим объектом уголовного преследования в Соединенных Штатах за вмешательство в американский избирательный процесс.

По словам главы Facebook, агентство «постоянно обманывало и манипулировало людьми во всем мире, и мы не хотим его материалы на Facebook».

Цукерберг объяснил, что это решение коснется пользователей и организаций, контролируемых и управляемых Агентством интернет-исследований, которые были выявлены в результате расследования, проведенного специалистами Facebook. «Мы не позволим людям создавать фиктивные аккаунты, и если вы постоянно пытаетесь открыть их и заниматься манипулированием, то, согласно нашим правилам, мы закрываем все ваши аккаунты», — объяснил Цукерберг.

Большая часть удаленных аккаунтов и материалов — русскоязычные.

Руководитель ФАН Евгений Зубарев назвал решение Facebook актом политической цензуры и обнародовал обращение к российскому руководству с призывом отреагировать на это решение. «Федеральное агентство новостей» — основное издание группы СМИ (или — «фабрики медиа»), которую связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. Ее сотрудники якобы должны писать провластные комментарии в соцсетях, критиковать оппозиционеров и пропагандировать патриотические ценности, — сообщали российские независимые СМИ. В 2017 году журналисты выяснил, что по адресу «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге был зарегистрирован ряд СМИ. До последнего времени в эту группу входило не менее 16 изданий, у них есть общие руководители и, предположительно, общий инвестор.

Десять из 16 порталов «фабрики медиа» имеют свидетельства Роскомнадзора на работу в качестве СМИ, следует из данных реестра регулятора. Единого юрлица у холдинга нет: свидетельства распределены между несколькими компаниями, как правило, записанными на действующих сотрудников.

Facebook в последние недели стал объектом резкой критики после того, как выяснилось, что информация о 50 миллионах пользователей оказалась в распоряжении политической консультативной фирмы Cambridge Analytica.

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