Госдума рассмотрит уменьшение срока охраны авторских прав советских произведений

Депутат от фракции КПРФ Олег Смолин внёс в Госдуму два законопроекта, касающиеся изменения законодательства в отношении авторского права: №433947-7 «О внесении изменения в статью 1298 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в части советского культурного наследия» и №433880-7 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»».

В пояснительной записке к законопроекту, который вносит изменения в ч.1 статьи 6 ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», сказано, что в случае его принятия

«…произведения науки, литературы и искусства, а также связанные с ними объекты смежных прав, находившиеся по состоянию на 1 января 1993 года в общественном достоянии, но по которым до 1 января 1993 года не истекли 50-летние сроки со дня их обнародования (или создания), признаются находящимися в общественном достоянии со дня истечения 25-летнего срока со дня их обнародования (создания)».

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В документе отмечается, что по Гражданскому кодексу РСФСР срок охраны авторских и смежных прав составлял 25 лет, после чего объекты таких прав переходили в общественное достояние. По мнению автора законопроекта, третий пункт Постановления Верховного Совета РФ, продублированный в 6 статье ФЗ, фактически «приватизировал часть произведений советского общенародного культурного достояния уже перешедших ко времени принятия Закона в общественное достояние».

Законопроектом №433947-7 предлагается внести в статью 1298 части четвертой ГК РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, No 52) изменение, дополнив ее пунктом 1.1 следующего содержания: «Произведение науки, литературы или искусства, созданное по государственному контракту для государственных нужд, предусматривающему создание такого произведения, и обнародованное до 31 декабря 1992 года включительно, является перешедшим в общественное достояние с 1 января 2019 года».

Законопроект, сказано в пояснительной записке, «направлен на юридическое закрепление того факта, что произведения науки, литературы и искусства, созданные в советский период по заказу государства за счет бюджетных средств, являются по существу общенародным, то есть общественным достоянием».

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