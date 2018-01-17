Данные из Shazam, Яндекс.Музыки и iTunes станут судебным доказательством в спорах по авторским правам

СИП на своём официальном сайте выложил «Информационную справку, подготовленную по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим при оценке доказательств в делах о защите исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм». Документом, в частности, разрешается использовать данные из таких популярных сервисов, как Shazam, «Яндекс.Музыка» и iTunes, в качестве доказательств по спорам о защите авторских и смежных прав.

Защитой авторских прав музыкантов занимается Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Она инициирует иски к кафе, ресторанам, супермаркетам, фитнес-клубам, торговым центрам, которые не платят отчисления за играющую в заведениях музыку.

При обращении в суд ВОИС, как правило, предоставляет в качестве доказательств видеозапись нарушения (публичного исполнения фонограммы), кассовый чек из заведения и заключение специалиста музыковеда, пишет СИП. Помимо этого суду могут быть представлены распечатки с различных сайтов и сервисов, которые музыковед использует при подготовке заключения. Президиум СИП упоминает, в частности, Shazam, «Яндекс.Музыку», YouTube и Allmusic.com:

«…в суд, как правило, представляются следующие доказательства: видеозапись публичного исполнения фонограммы на диске, заключение музыковеда, кассовый чек. Помимо этого в суд представляются распечатки с различных сайтов, сервисов, которые музыковед использует при подготовке заключения. В названном заключении музыковед указывает, какая фонограмма публично исполнялась и кто ее исполнитель. Название фонограммы, как правило, определяется с помощью программы Shazam. Для этого музыковед с помощью компьютера воспроизводит видеозапись, а данная программа сравнивает эту запись с имеющимися в ее базе фонограммами (онлайн распознавание музыкальных произведений). После этого программа отражает сведения о названии фонограммы и наименовании исполнителя. На основании таких сведений музыковед проводит проверку правильности определения названия фонограммы путем прослушивания музыкальных произведений на различных сайтах, в том числе на allmusic.com, music.yandex.ru, youtube.com, и проверку сведений об исполнителе в интернет-источниках, в частности, на сайтах amazon.com, discogs.com, allmusic.com, ru.wikipedia.org, в сервисе iTunes, на официальных сайтах исполнителей, а также в реестре ВОИС. ВОИС ссылается на распечатки указанных интернет-источников также при идентификации изготовителя фонограммы, даты и места ее обнародования».

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Однако суды нередко отвергали Shazam и ссылки на «Яндекс.Музыку» как доказательство, следует из справки СИП. Суды указывали на отсутствие доказательств того, что на «Яндекс.Музыке» и Allmusic.com представлены оригинальные треки, размещённые правообладателями или с их согласия. В случае с Shazam суды ссылались на отсутствие доказательство того, что сервис имеет необходимые технические особенности согласно ГОСТам.

Теперь СИП признал ссылки на Shazam или «Яндекс.Музыку» надлежащим подходом к доказыванию. Они не могут быть признаны недопустимыми или недостоверными лишь на том основании, что получены из интернет-источников, подчёркивает президиум.

ВОИС подает сотни исков в год к кафе, ресторанам, супермаркетам, фитнес-клубам, торговым центрам, где публично воспроизводится музыка, если те не платят за нее отчисления. Только с начала 2018 года их уже 27, следует из базы суда.

«Насколько я знаю, когда-то такие люди [специалисты-музыковеды] действительно работали по крайней мере в РАО. Но потом, очевидно, с целью оптимизации работы организации стали использовать появившееся ПО — тот же Shazam. Какое-то время такая идентификация прикрывалась «музыкальными расшифровками», но потом эти условности были отброшены и стали прямо ссылаться на Shazam»,— поясняет управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков.

Shazam часто ошибается, его достоверность — 75–80%, предупреждает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Он приводит в пример проигранное дело, в котором представлял интересы ответчика: в ресторане звучал кавер песни Синди Лаупер «Time After Time», но Shazam решил, что это оригинал, а суд на этом основании присудил выплатить 20 тыс. руб. не тому правообладателю. «С точки зрения достоверности это плохо, так как снижает уровень экспертизы и упрощает жизнь ВОИС»,— констатирует он. С другой стороны, проводить полноценную экспертизу дорого: средняя сумма иска от ВОИС составляет 200 тыс. руб., что меньше стоимости экспертизы, указывает господин Семенов.

В последней доступной отчетности ВОИС за 2016 год сказано, что 4724 правообладателя передали ВОИС в управление «сотни тысяч фонограмм», с пользователями у организации около 22 тыс. договоров. В 2016 году ВОИС собрала 1,13 млрд руб., из них 933 млн руб.— за публичное исполнение фонограмм ВОИС. 708 млн руб. она выплатила правообладателям, а 366 млн руб. составили расходы организации, из которых большая часть — на сбор вознаграждения. В 2017 году ВОИС собрала 1,158 млрд руб.

В ВОИС и «Яндекс.Музыке» во вторник не ответили на запрос журналистов, а гендиректор Brainient Russia (представляет в России Shazam) Владимир Марголин отказался от комментариев.

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