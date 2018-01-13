В международный список крупнейших «пиратов» традиционно попали ВКонтакте и Рутрекер

Министерство торговли США снова внесло российскую социальную сеть ВКонтакте (принадлежит Mail.ru Group) в список пиратских ресурсов (называемый ещё как «список 301»), отмечая при этом, что соцсеть туда попадает уже не впервые. Среди других российских проектов, включенных в этот перечень, — торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net (тоже давние «обитатели» списка), онлайн-кинотеатр Kinogo.cc, а также еще ряд сайтов.

Американский Минторг отметил предпринимаемые Российской соцсетью в последнее время усилия по борьбе с нелегальным контентом:

«Большинство успешных социальных сетей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав. Доклады «ВКонтакте» о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду».

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В начале ноября 2017 года ВКонтакте сократило время бесплатного прослушивания музыки в официальных мобильных приложениях в фоновом режиме до 30 минут в сутки. Это является условием соглашения с правообладателями. У Mail.Ru Group существуют лицензионные соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и др.

Снять ограничения и получить доступ к дополнительным функциям пользователи могут оформив подписку на музыкальный сервис в любом из приложений. За услугу пользователю необходимо заплатить 149 рублей в месяц.

В компании тогда отметили, что подписка позволяет авторам и исполнителям зарабатывать на своих произведениях. «Благодаря партнерству с крупнейшими музыкальными лейблами мы продолжаем развитие музыкальных разделов и увеличение библиотеки качественных аудиотреков», — сказали в компании.

ВКонтакте стабильно, каждый год попадает в «список 301», начиная с 2012 года. В октябре 2014 года представители сервиса впервые обратились в ведомство с просьбой не включать их в ежегодный отчет, принимая во внимание действия соцсети, направленные на борьбу с пиратством. Эти шаги были предприняты в рамках долгосрочного плана компании по сотрудничеству с правообладателями и организациями, защищающими авторские права.

Несмотря на официальное письмо от социальной сети, «ВКонтакте» все равно попала в «Список 301» 2014 года.

Стоит напомнить интересное мнение о назревшей реформе авторского права, озвученное на Общероссийском гражданском форуме исполнительным директором Ассоциации интернет-издателей Владимиром Харитоновым. Он отметил, что с момента возникновения авторского права, — статута королевы Анны в XVIII веке, — его принципы не менялись, несмотря на то, что с тех пор кардинально и радикально изменились способы изготовления и распространения музыки, литературы и других видов искусства. По мнению Харитонова, сейчас человечество живёт в условиях, когда охраняют и защищают то, что в защите и охране не нуждается. На данный момент в ряде стран уже идут дискуссии о реформе авторского права с целью использования его в более современном, в более разумном русле, в соответствии с реалиями нынешней эпохи.

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