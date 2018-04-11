Патрушев привлечёт «интернет-дружинников» для воспитания патриотизма среди молодёжи

Выступая в Черкесске на совещании по вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), одной из тем которого стало патриотическое воспитание, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать в России из числа активных блогеров институт «интернет-дружинников» с целью усиления работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи:

«Следует также в работе патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых интернет-дружинников, привлекая для этого активных пользователей интернета из числа блогеров».

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Секретарь Совбеза считает, что надо шире вовлекать молодежь в патриотические проекты, используя для этого официальные интернет-ресурсы органов исполнительной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.

Попытки создать в стране сеть соответствующих организаций, отрабатывающих широкий спектр целей, — от мониторинга Рунета в поисках «опасного контента» до продвижения патриотического воспитания молодёжи в интернете, — предпринимались и предпринимаются давно. Для этого в разного рода «кибердружины» привлекаются как обычные волонтёры, так и учащиеся вузов, в которых руководство относится лояльно к подобным идеям. Некоторые «кибердружины» даже вписаны в бюджет определённых регионов, но в целом движение позиционирует себя как абсолютно добровольческое. Так что назвать идею Патрушева новой нельзя.

Судить об эффективности данных организаций сложно, поскольку и заявленные цели у большинства из них достаточно размыты, и ежегодная статистика по наркомании, алкоголизму, семейному насилию и другим грустным явлениям нашей действительности не даёт поводов для восторгов. И хоть подобные организации периодически пытаются дать о себе знать, публикуя одинаковые по своему содержанию пресс-релизы в региональной или федеральной прессе, а политики время от времени поднимают тему «кибердружин» для борьбы с очередными ветряными мельницами интернета, складывается ощущение, что без подключения мощного админресурса движение постепенно сходит на «нет».

Тем не менее, недавно в Госдуме также вспомнили о «кибердружинах» в плане поиска «запрещёнки» на просторах Рунета и за его пределами. По словам депутата Анатолия Выборного, интернет-активисты будут мониторить сеть и докладывать правоохранительным органам о готовящихся преступлениях. Этой же точки зрения придерживаются сопредседатель молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации Мария Воропаева и скандальный депутат Виталий Милонов.

С ними не согласен заведующий сектором Изучения ксенофобий и предупреждения экстремизма института социологии РАН Виталий Мукомель:

«Поручать народу самостоятельно искать экстремистов — это глупость, которая не приведет ни к каким позитивным результатам. Во-первых, мы получим обилие разнообразных поклепов и доносов. Граждане будут выплескивать эмоции на совершенно неповинных людей. Во-вторых, далеко не всякому эксперту удается в точности установить, что именно является проявлением экстремизма. Часто происходит так, что экспертные мнения расходятся даже в пределах одного и того же уголовного дела. Так что говорить о народных кибердружинах как о методе борьбе с преступностью не стоит. Чтобы победить экстремизм, недостаточно даже просто опровергать состоятельность этой идеологии. Экстремистские убеждения снова возникнут в мозгу, если мысли человека не направить в другое русло. Идею можно победить только другой идеей. Так что административные меры здесь не помогут. Максимум, которого можно добиться с их помощью, — это заблокировать ресурс, на котором ведутся призывы к противоправной деятельности. Но и тут, к сожалению, найдутся лазейки».

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По-видимому, Сеть тоже вряд ли положительно воспримет идею подключения государства к созданию подобных организаций.

— В бан троля!

— Я не троль, я патриотический кибер-дружинник! — Роспогребнадзор (@OVCIOM) April 11, 2018

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