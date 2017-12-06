Кибердружины внедряют пауков-ботов для поиска запрещённых материалов

На днях состоялось заседание рабочей группы по выполнению плана противодействия идеологии терроризма в Тверской области. Ключевым вопросом стала организация работы по привлечению специалистов постоянно работающих в сети интернет для оказания адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под воздействие идеологии терроризма.

Со слов руководителя «Кибердружины», только за последние дни было обнаружено около 25 групп, действующих от имени так называемого «Кибер-халифата». На сегодняшний день они собрали уже 5-6 тысяч подписчиков [надеемся, среди этих «подписчиков» есть с десяток правоохранителей, которые в данный момент профессиональной мониторят ситуацию, собирая необходимые оперативные данные, а не блокируют их для «галочки»]. На заседании было предложено несколько способов борьбы с такими группами. Один из них — «белый хакеринг», то есть прямой взлом и уничтожение сайтов, пропагандирующих терроризм. Другой — создание «паука-бота», который будет мониторить страницы в интернете по ключевым словам и сигнализировать об опасности.

Стоит заметить, движение так называемых «Кибердружин» продолжает медленно расти по всей стране — желающих заниматься всякой бессмыслицей среди молодёжи ещё достаточно много, к тому же региональные власти частенько оплачивают деятельность подобных сомнительных организаций, — как это происходит в той же Тверской области.

В первой половине ноября этого года в Барнауле из народной дружины «Барнаульская» выделили отряд «Кибердружина», которая будет бороться с преступными проявлениями в интернете. В новый отряд, командиром которого стал Денис Беспалов, уже начали подбирать добровольцев со специальными навыками. Свою работу эти великовозрастные «цифровые тимуровцы» будут строить во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Алтайскому краю, сообщается на официальном сайте администрации Барнаула.

С пафосом и апломбом к своей деятельности подошли «кибердружинники» Югры — там для них проводятся соответствующие семинары, что-то вроде «партийных ячеек» создаётся в отдалённых районах автономного округа, печатаются информационные буклеты и листовки. Волонтёры проводят слёты, съезды, не переставая навязывать свои услуги организациям высшего и среднего профессионакльного образования. В планах югорских кибердружинников — влезть не только в образовательные организации, но и «в целом в мулиципалитеты».

Бывший оперативник, замначальника УВД Алтайского края Геннадий Королев поведал СМИ, что совместно с Центром противодействия экстремизму идет подготовка к созданию нового отряда, которые должны будут искать нарушителей в интернете (людей, призывающих к суициду или экстремизму, вступлению в ряды террористов).

Молодые парламентарии Сургутского района также стремятся взять под контроль всемирную паутину. На одном из собраний молодёжного парламента была затронута тема экстремизма и терроризма в сети интернет. Комиссия по просветительской деятельности при парламенте выступила с инициативой взять на себя роль координатора в решении такой сложной проблемы. Первым делом парламентарии создали кибердружину в Сургутском районе, цель которой – объединение всех муниципалитетов для одного общего дела, далее был разработан регламент деятельности кибердружины. Сургутяне уже провели несколько соответствующих семинаров, где поделились опытом в сфере инфомрационной безопасности. Особенно умильно читать высказывание спикера одного из семинаров Артура Абзалова:

«Хотелось бы, чтобы люди не забывали, какой плотный информационный поток ежедневно обрушивается на всех нас. Очень важно в этом потоке уметь фильтровать информацию».

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При этом люди ставят своей целью решение за других людей — на какие им сайты заходить, а на какие — нет. Зачем же им «уметь фильтровать» что-то, если за них уже всё решли «кибертимуровцы»?

В Волгограде тоже в борьбу за чистоту Интернета включились волонтёры. Межрегиональным молодёжным общественным движением «Кибердружина» в органы внутренних дел и прокуратуру Волгоградской области предоставлены более 200 ссылок по подозрению в запрещённом контенте. По инициативе волгоградских кибердружинников на территории Волгоградской области проводится Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета».

Власти пытаются подчинить себе Сеть уже всеми возможными способами, тратя на это немалые суммы и содержа как государственные органы с цензурными полномочиями, так и привлекая к фильтрации интернета «волонтёров», которые на самом деле никакие не волонтёры, поскольку руководство их ячеек преспокойно осваивает местные бюджеты, по сути занимаясь борьбой ни с чем. Не стоит быть Нострадамусом и Вангой, чтобы предвидеть бесславную кончину и этого движения, если уж получающие неплохие оклады чиновники из сразу нескольких ведомств, получивших право на блокировку неугодного контента, со своей задачей на справляются вот уже пять лет.

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