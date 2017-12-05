Бастрыкин: Для расследований интернет-преступлений нужна дополнительная подготовка

На рабочем совещании по совершенствованию деятельности образовательных организаций СК РФ и перспектив их развития глава СКР Александр Бастрыкин в числе наиболее остро стоящих потребностей отметил необходимость целевой подготовки к борьбе с экстремизмом и расследованию преступлений, совершенных при помощи интернета.

СК научит следователей раскрывать не существующие преступления https://t.co/e0c2FCFR2K — snorri (@snorri51) 5 грудня 2017 р.

Он отметил, что для расследования совершаемых с помощью всемирной сети преступлений необходима дополнительная подготовка специалистов. Как пояснила представитель СКР Светлана Петренко,

«Речь идет о разработке новых методик расследования преступлений экстремисткой направленности и террористического характера, в том числе совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также расследования сложных экономических и коррупционных преступлений, преступлений в отношении несовершеннолетних с использованием сети Интернет».

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Ранее глава СКР выступил за внесудебную блокировку экстремистских материалов, совершенно забыв о том, что такой закон уже существует с 2014 года (известен ещё как «закон Лугового») — в данный момент Генпрокуратура активно пользуется этой мерой. Напомним также, что Александр Бастрыкин является одним из сторонников «китайского пути» регулирования Рунета, фактически призывая установить в России интернет-цензуру.

Александр Иванович уверен, что против России ведётся некая «гибридная война, развязанная США и их союзниками», для чего предлагает ограничивать работу иностранных электронных СМИ, интернет-провайдеров обязать хранить данные пользователей «в нужном объеме на тот случай, если подобные сведения будут затребованы при расследовании нарушений в сфере кибербезопасности», «расширить спектр уголовно-правовых мер по пресечению противоправных действий террористических организаций, совершаемых в сети интернет, связанных с вербовкой», «рассмотреть вопрос о признании уголовно наказуемыми деяниями обладание такими материалами, их сбор или загрузку с компьютера» и так далее, а на досуге пишет стихи, выдавая себя за польского поэта Станислава Струневского.

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