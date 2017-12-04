Роскомнадзор двоемыслия

Глава Роскомнадзора, видимо, запамятовав о последних абсурдных действиях своего ведомства в отношении независимых СМИ, неожиданно объявил, что перенимать «китайский опыт» никто не собирается:

«В Китае есть цензура, у нас цензуры — нет, потому что у них принцип премодерации, а у нас постмодерации, то есть у нас сначала должен быть зафиксирован факт распространения запрещенной информации, а потом идет либо её удаление, либо блокировка ресурса, поэтому тут у нас тоже принципиально различаются подходы. Да, у них все достаточно жестко, согласен».

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Утверждение Александра Жарова можно отнести в разряд лукавства по нескольким параметрам. Во-первых, существующую в России систему ограничения доступа к информации тоже можно назвать премодерацией — многие издания, получившие предупреждение от надзорного ведомства, уже не рискуют размещать публикации, где новости подаются прямым текстом — им приходится или маскировать истинный смысл произошедших событий, прибегая к «эзоповому языку», или иронично подменять «запрещённые слова» надписью <Роскомнадзор> — чаще всего это касается новостей, связанных с суицидом.

Может подобный абсурд Александр Александрович считает чем-то самой собой разумеющимся, а когда сравнивает российские ограничительные меры с Китаем, подразумевает, что даже и это не предел? Кроме того, ведомство Жарова нередко вмешивается в работу зарубежных СМИ и блогов, принуждая их удалять материалы, запрещённые в России, но считающиеся вполне законными там, шантажируя блокировками на территории РФ.

Во-вторых, любое ограничение доступа к информации и есть цензура, какими демагогическими приёмами подобные методы не объясняй. Цензура применяется Роскомнадзором порой по самым надуманным поводам, и касается как ежедневных новостных, так и энциклопедических интернет-изданий. К тому же, российская цензура идёт по уже знакомым, проторенным Китаем путям — например, в своё время под блокировку попали отказавшиеся переносить и раскрывать данные о своих российских пользователях интернет-ресурсы, к чему их обязывает калька с китайских законов — 242-ФЗ и 97-ФЗ.

Сегодня глава Роскомнадзора также заявил о том, что его ведомство будет мониторить выдачу новостей российских ресурсов не только в Google, но и в других транснациональных корпорациях, будет зеркально реагировать на нарушения.

Напомним, бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт в конце ноября сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google. Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. По словам Шмидта, он «совсем не поддерживает цензуру», однако верит в «ранжирование». Роскомнадзор направил Google официальный запрос, на который корпорация ответила, что не намерена менять алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов. В свою очередь, российское надзорное ведомство пообещало промониторить выдачу российских новостей американским интернет-гигантом.

«Мы по этому поводу переписывались с Google, и Google нам ответил, что они не имели в виду ни в коем случае ранжирование информации… Информация принята, и мы будем внимательно следить за тем, будет это ранжирование осуществляться не только Google, но и другими транснациональными корпорациями или нет, — сказал Жаров в кулуарах Всемирной конференции по интернету. — То, что необходимо реагировать зеркально на любые нарушения прав, будь то наших компаний, наших средств информации, — это совершенно точно надо, и механизмы для этого в Российской Федерации есть».

Здесь ирония в том, что сам же Роскомнадзор признал Google недостаточно популярным для российских пользователей агрегатором новостей, и поэтому отказался вносить его в соответствующий реестр. Осенью, ещё до скандала, связанного с Russia Today и Sputnik, ведомство подтвердило свои выводы.

По словам Жарова, на проходящей в данный момент в Учжэне конференции Россия также выступила с инициативой обмениваться с Китаем информацией по блокировке сайтов.

«Мы предложили сначала на уровне Администрации киберпространства Китая и нашего ведомства на основании добровольного соглашения начать обмениваться информацией для того, чтобы, соответственно, добропорядочные ресурсы могли оперативно удалять информацию, получив ее уже от своего регулятора. Если это взаимодействие будет эффективным, можно выйти с аналогичным предложением на международный уровень для обсуждения его на площадках, к примеру, БРИКС, ШОС или ООН», — рассказал в беседе с журналистами Александр Жаров по итогам встречи.

Говоря о возможности в дальнейшем выступить с такой инициативой на международном уровне, глава Роскомнадзора пояснил, что речь может идти о создании облачного сервиса, в который регуляторы каждой страны будут выгружать ресурсы, нарушающие законодательство. «Это предложение было встречено с интересом», — сообщил он.

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