Глава Роскомнадзора призвал раздробить интернет и регламентировать инфовойны

На пленарной сессии проходящей в Учжэне (китайская провинция Чжэцзян) 4-й Всемирной конференции по управлению интернетом глава Роскомнадзора Александр Жаров сделал ряд громких и важных с точки зрения понимания дальнейших действий властей в отношении интернета заявлений.

По мнению Жарова, электронные сервисы ускоряют прогресс и создают условия для роста в разных отраслях экономики, а также «меняют подходы к управлению». Он добавил, что сейчас идет активная фаза цифровизации экономики. «Это предсказуемая тенденция, основанная на развитии сети интернет», — сказал глава Роскомнадзора.

Однако, по словам Жарова, на данный момент не установлены «международно-правовые механизмы», которые позволят отстаивать государствам суверенное право регулировать интернет в «национальном сегменте». Глава Роскомндазора отметил, что

«Отсутствие норм, регулирующих межгосударственные отношения в этой сфере, затрудняет формирование системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стабильности и равноправного партнерства».

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По его словам, Россия, в том числе совместно с Китаем продолжает прилагать усилия к выработке соответствующих норм и соглашений. В частности разработаны: проект конвенции ООН о сотрудничестве в сфере борьбы с информационной преступностью, концепция конвенции ООН по институализации вопросов регулирования безопасного функционирования и развития сети Интернет, правила ответственного поведения государств в информационной сфере.

Жаров заявил, что необходимо создать правовые механизмы, которые учитывали бы специфику информационных технологий. По его словам, это нужно, чтобы предотвратить и урегулировать в случае возникновения межгосударственные конфликты в информационном пространстве.

Глава российского ведомства не только высказался за условное «распиливание интернета на уютненькие нацсегменты», но и затронул тему BigData. Регулирование вопросов, связанных с большими пользовательскими данными, должно идти как на национальном, так и на международном уровне, считает он:

«Требуется не только установление особого правового режима обработки и трансграничной передачи для больших пользовательских данных. Встает вопрос регулирования рынка услуг, связанных с оборотом личностных идентификаторов и их производных».

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Глава Роскомнадзора обратил внимание на то, что новые технологии, позволяющие в настоящее время расширять перечень экономических и социальных процессов, переносимых в глобальную сеть, порождают и новые проблемы. В своем выступлении Александр Жаров указал на то, что «личная информация превратилась из персональных в большие пользовательские данные».

«Вполне можно говорить о появлении цифровой личности, о которой сам человек может знать недостаточно. При этом цифровая личность формируется и хранится трансграничными мировыми сервисами, находящимися в частной собственности», — сказал глава Роскомнадзора, добавив, что как отдельные пользователи, так и национальные интересы попадают в зависимость от конкретного трансграничного обработчика массивов данных.

В этой связи, по его словам, возникает вопрос, что нужно сделать, чтобы эта информация не использовалась против человека. «По нашему мнению, в процессе выработки и принятия решений на национальном и на межгосударственном уровне крайне важно обеспечить баланс государственных интересов, прав граждан и интересов бизнес-сообщества. Только так мы сможем достигнуть превращение глобальной сети в безопасное и комфортное для существования и развития личности и экономики пространство», — резюмировал Александр Жаров.

По его убеждению, требуется не только установление особого правового режима обработки и трансграничной передачи для больших пользовательских данных, но и «встает вопрос регулирования рынка услуг, связанных с оборотом личностных идентификаторов и их производных».

«Не сомневаюсь, что, как и в случае с регулированием инфраструктуры интернета, универсальные правила поведения в информационном пространстве должны вырабатываться не только на национальном, но и на международном уровне. Только так мы сможем достигнуть превращения глобальной сети в безопасное и комфортное для существования и развития личности и экономики пространство», — заявил А. Жаров.

У РосКомСвободы есть простой ответ на сложный вопрос о неиспользовании личной информации против человека и защиты данных в интернете — сначала перестать штрафовать и сажать пользователей за высказывания и выкладывание мемасиков в интернете, а также отстать от интернет-компаний с требованием во что бы то ни стало перенести личные данные российских пользователей на территорию России. У российских пользователей больше нервов сгорает, когда они узнают об очередной попытке государства «защитить их», а также о фактах применения принятых законов на практике, чем когда их данные куда-либо трансгранично передаются. В целом высказывания властей о том, как они видят дальнейшее регулирование Сети, подтверждают озвученные действительно понимающими в том, как работает интернет экспертами мысли: государство стремится регулировать интернет, совершенно но понимая того, как он работает. Сеть, которая изначально создавалась как глобальная, не может регулироваться методом группировок, поделивших между собой части фермерского рынка на улице Первой потребительской. Интернет нельзя разделить между Васей, Колей, Ли Чжэфанем и их друзьями. У него принцип действия совсем другой. Поэтому в лучшем случае вы с ним помучаетесь и ничего не сделаете, в худшем — сломаете уже окончательно.

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