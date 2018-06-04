В Госдуме обсуждают запрет на отслеживание интернет-запросов

Парламентарии озаботились тем, что многие интернет-сервисы используют определенные алгоритмы, которые запоминают определенные предпочтения пользователей во время онлайн-поиска, чтения новостей и т.д. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил запретить сервисам контекстной рекламы и новостным агрегаторам отслеживание запросов пользователей.

И хотя на данный момент есть масса способов избавления от такого рода интернет-слежки, да и сам депутат уверен — прогресс не остановить, но всё же «либерал-демократ» настаивает на необходимости «хоть как-то попытаться отрегулировать существующий беспорядок»:

«Мы видим, что контекстная навязчивая реклама изначально служила интересам бизнеса, а сегодня она способна уже менять новостное облако, информационный фон вокруг каждого из нас. Агрегаторы уже сейчас настраивают своих роботов таким образом, чтобы часть определённых новостей не могла дойти до нас с вами — ставится фильтр. Я сам неоднократно об этом говорил и обращался к новостникам в Сети, чтобы они, например, жёстко отделяли новостные источники с лицензиями и блогеров».

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Сегодня Интернетом пользуется 71 процент населения России, или 87 миллионов человек. Предпочтения каждого из них поисковики внимательно отслеживают. Согласно данным одного из них, в основном запрашивают результаты, связанные с авто, досугом, компьютерами, электроникой, литературой и транспортом.

Вопросы безопасного пользования социальными медиа возникли не так давно, и адресованы они были в первую очередь одной из самых популярных соцсетей в мире — Facebook.

«Бурное развитие Интернета и повсеместное проникновение мобильного Интернета вывели на новый серьёзный уровень социальные медиа, существенное влияние которых на жизнь общества отмечается многими экспертами, — считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. — А вопросы, которые были заданы руководству крупнейшей социальной сети Facebook в конгрессе США и Европарламенте, показывают, что проблемы фейковых новостей и манипулирования массовым сознанием осознаются политиками по обе стороны океана».

Совет Федерации ранее высказывал инициативу, что было бы уместным пригласить главу Facebook Марка Цукерберга на одно из своих заседаний в рамках «Часа эксперта». Заседание будет посвящено цифровизации страны, и за приглашение Цукерберга выступили сразу несколько сенаторов, чье предложение поддержала Матвиенко.

По мнению Матвиенко, Марк Цукерберг будет заинтересован в приглашении, так как Россия представляет собой большой рекламный рынок для Facebook. Тем не менее, от такого предложения остались в восторге не все — представитель Крыма Сергей Цеков назвал Цукерберга русофобом и высказался против его приезда.

Председатель Совфеда осадила Цекова, заявив о том, что иногда необходимо выслушивать «другую точку зрения».

Недавно стало известно, что Facebook за последние 10 лет предоставил доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством телефонов. Среди этих компаний Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Некоторые производители телефонов в ряде случаев получают доступ не только к информации самого пользователя (включая ту, которой он решил не делиться), но и к данным его друзей в соцсети без их согласия.

Большинство соглашений, в рамках которых производители мобильных устройств получают доступ к данным пользователей фейсбука, до сих пор в силе, хотя в последнее время соцсеть начала постепенно от них отказываться. Представители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании, а также требованиями Федеральной комиссии по торговле США. В соцсети также подчеркнули, что за все время действия соглашений не было ни одного случая каких-либо злоупотреблений полученными данными.

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