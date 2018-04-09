ЛДПР хочет ввести доступ в соцсети по ID

Зампред комитета по информполитике Госдумы Андрей Свинцов считает, что раз коллеги отклонили законопроект о регистрации в социальных сетях по паспорту, то надо искать другой способ осуществить эту регистрацию:

«Ясно, что соцсети требуют регулирования. Те граждане которые их используют для продвижения своего бизнеса или себя лично, а также занимаются рекламной деятельностью, будут только рады, если их деятельность в соцсетях будет защищена».

.

По мнению Свинцова, предложение о регистрации по ID-адресу нужно прописать в законодательстве для того, чтобы никто не мог взламывать аккаунты. Парламентарий напомнил, что в соцсетях создается множество поддельных аккаунтов знаменитостей и политиков, после чего от их имени распространяется незаконная и мошенническая информация.

«А потому нам вместе с профессиональным сообществом надо уже предпринять меры для прекращения такого поведения», — заявил Свинцов.

Депутат отмечает, что наступило время, когда к соцсетям относятся также, как к серьезному бизнесу.

В свою очередь, глава думского Комитета по информполитике Леонид Левин на слушаниях о регулировании соцсетей в Госдуме заявил, что регулирование социальных сетей не должно противоречить принципу свободы слова: «Мы должны понять роль соцсетей в нашей жизни. Они оказывают влияние на широкий круг пользователей, однако не обязаны транслировать достоверную информацию, в отличие от СМИ».

.



.

Читайте также:

Доступ к здравому смыслу по паспорту

🔓

Путин ищет инструменты воздействия на соцсети для борьбы с «опасными группами»

🔓

В России предложили создать орган для мониторинга соцсетей

🔓

Facebook удалил больше двухсот аккаунтов «фабрики троллей»

🔓

Закон о регулировании соцсетей перевнесён в Госдуму в ещё более жёстком варианте

.