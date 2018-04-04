Закон о регулировании соцсетей перевнесён в Госдуму в ещё более жёстком варианте

Депутаты Госдумы Сергей Боярский и Андрей Альшевских снова внесли в Госдуму переработанный вариант законопроекта №223849-7, которым предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Авторы предлагают дополнить федеральный закон 149-ФЗ новой статьей «10.6 Особенности распространения информации в публичной сети». Во-первых, новый вариант сомнительного законопроекта вводит такое понятие, как «владелец публичной сети», под которым депутаты понимают организатора распространения информации (ОРИ), «обеспечивающего функционирование информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются пользователями сети «Интернет», прошедшими идентификацию в таких системах и (или) программах, для размещения электронных сообщений в форме письменного текста, голосовой информации, изображений, звуков, видео- или иных формах, предназначенных для лиц, также прошедших идентификацию в данной системе и (или) программе, а также для обмена электронными сообщениями». Также, в отличие от предыдущей версии, новый документ регулирует деятельность не сразу всех владельцев соцсетей, а только тех интернет-ресурсов, доступ к которым в течение суток составляет более ста тысяч находящихся на территории РФ пользователей.

Как и в старом варианте, документ требует от подпадающих под регулирование соцсетей создать представительство на территории России — напомним, данный пункт также присутствует во вступившем осенью прошлого года в Германии аналогичного закона «NetzDG», и вызвал острую критику западных отраслевых экспертов, поскольку непонятно, как будет исполняться данный закон в отношении платформ, которые всё-таки не будут размещать на территории ФРГ никаких филиалов.

Законопроект Боярского-Альшевских также распространяет на владельцев соцсетей обязанности, предусмотренные в отношении ОРИ статьей 10.1 федерального закона 149-ФЗ, куда входят сбор и хранение как фактов приёма и передачи пользователями голосовой, текстовой, видео-информации и других сообщений (уже сейчас), так и содержимого вышеперечисленных сообщений (с 1 июля 2018 года, согласно требованиям «пакета Яровой»). Вся вышеперечисленная информация должна предоставляться ФСБ по первому требованию.

Как и в старом варианте, перечень предназначеной на удаление информации касается пропаганды войны, разжигания национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Ограничивать доступ или удалять данную информацию «владелец публичной сети» обязан по заявлению пользователей в течение 24 часов. Пункт о «недостоверной и (или) порочащей честь и достоинство другого лица или его репутацию информации» из нового варианта законопроекта исчез.

Владельцы соцсетей, согласно новому документу, обязаны «не допускать использование публичной сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».

Хочется особо заострить внимание на требовании «соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о референдуме и законодательством Российской Федерации о выборах». Очевидно, депутаты вообще хотят запретить какое бы то ни было упоминание политику или критические посты в момент проведения выборов и референдумов — только если раньше рычаги воздействия у властей были лишь в отношении СМИ, а запретить пользователям высказывать своё мнение даже в «день тишины» они не в силах, отыграться теперь решили на социальных сетях. То есть признание вытаптывания на снегу критических надписей политической агитацией теперь будет узаконено и распространится на социальные платформы, а не только на новостные порталы.

Владельцы соцсетей также обязаны будут установить программу подсчёта пользователей, которую им укажет Роскомнадзор. Кроме этого, в их обязанности входит идентификация пользователей, прописанная в федеральном законе о регулировании мессенджеров 241-ФЗ, по абонентскому номеру мобильного телефона.

Сюда же Боярским и Альшевских вписан анонсированный ранее властями и «потешным советом блогеров» закон «о пранкерах»: «Владелец публичной сети обязан не допускать использование публичной сети в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением законодательства Российской Федерации».

В законопроекте описаны и обязанности Роскомнадзора, который ведёт «реестр публичных сетей», организует мониторинг информационных ресурсов, утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки, запрашивает у владельцев соцсетей необходимую для реестра информацию. Он же вносит в данный реестр информационный ресурс, который соответствует вышеперечисленным требованиям о посещаемости, определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение публичной сети в сети «Интернет» лицо. Необходимые данные соцсети обязаны предоставит Роскомнадзору в течение трёх рабочих дней с момента обращения.

«Публичная сеть, — указывают авторы документа, — может быть исключена из реестра публичных сетей при отсутствии заявления ее владельца, если доступ к данной публичной сети на протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее ста тысяч пользователей сети «Интернет», расположенных на территории Российской Федерации. Порядок исключения из реестра публичных сетей устанавливается Правительством Российской Федерации».

Если в соцсети Роскомнадзором будет обнаружена информация, нарушающая законодательство РФ, ведомство «направляет такому владельцу публичной сети требование о принятии в течение 24 часов мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации».

«В случае обнаружения в публичной сети фактов фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением законодательства РФ, — говорится в документе, — уполномоченные государственные органы вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, посредством заполнения электронной формы на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с приложением решения суда или решения указанного государственного органа с требованием принять меры по прекращению распространения и удалению такой информации, в том числе копий такой информации. Форма и порядок направления данного требования и прилагаемых к нему документов определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи». Исходя из этого абзаца, можно понять, что «копии» информации, признанной запрещённой, будут блокироваться уже без решения суда.

В случае неисполнения требований Роскомнадзора, соцсеть будет заблокирована на территории России. Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с оператором связи, владельцем публичной сети, а также порядок ограничения и возобновления доступа к публичной сети и порядок информирования о таком ограничении устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Нарушение владельцем публичной сети требований настоящей статьи влечет за собой административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Владелец публичной сети не несет ответственность за размещение информации с нарушением требований, перечисленных в выше, если он не являлся инициатором такого размещения и в течение суток после получения соответствующего обращения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан или организаций принял меры по ее удалению.

Комментируя внесение «нового старого» законопроекта, депутат Боярский заявил:

«Проект отличается от того, что мы вносили летом. Мы учли обоснованную критику, учитывая, что мы не скрывали, что брали за основу вариант законопроекта наших немецких коллег, и в какой-то части он действительно оказался нежизнеспособен к российскому законодательству».

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По его словам, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. «Такое у нас в законе есть, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, и очень хорошо, что они эту часть законодательства исполняют», — отметил Боярский.

«Мы хотим наделить контролирующие органы правом в принудительном порядке обращаться через Роскомнадзор к владельцам площадок с официальными требованиями удалить недостоверные общественно значимые сведения, которые негативно влияют на информационную обстановку и в целом дискредитируют ситуацию в стране», — заявил единоросс.

По его словам, также предлагается предоставить право «неравнодушным гражданам» жаловаться на неправомерный контент в соцсетях: «Таким образом мы расширяем поле контроля за чистотой информации… Не хватает рук и глаз, чтобы отсеивать информацию о торговле наркотиками и живодерский контент».

Внесённый в Госдуму законопроект №223849-7, как видим, действительно претерпел значительные изменения, многие формулировки уже имеют более четкие трактовки, однако сказать, что в целом доработка пошла ему на пользу, нельзя. Документ, как видим, включает в себя ещё больше норм, которые будут использованы для усиления цензуры.

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