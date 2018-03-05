Роскомнадзор заставляет интернет-издания удалять фото с надписью «Против Путина» на снегу

Северо-Западное управление Роскомнадзора попросило «Агентство Бизнес Новостей» убрать фото с акции сторонников кандидата в президенты Ксении Собчак. Требование ведомство предъявило в понедельник.

Как пояснил в разговоре с гендиректором сотрудник ведомства, надпись «Против Путина» может быть расценена как агитация. Это якобы нарушает 19-ФЗ о выборах. При этом к тексту новости у ведомства претензий нет.

Более того, в РКН уточнили, что претензии агентству может предъявить только Центризбирком. Но штрафовать будет все равно Роскомнадзор. Со слов чиновника ведомства, аналогичные устные рекомендации направлены и в другие СМИ.

Роскомнадзор требует убрать фотографию с надписью «Против Путина» на льду реки Фонтанки https://t.co/JTFO7QQMwW Вариант «Агентства Бизнес Новостей» теперь выглядит так pic.twitter.com/c6VLhHcp1z — Медиазона (@mediazzzona) March 5, 2018

Фотографию с надписью «Против Путина» также удалили издания «Росбалт» и «Деловой Петербург», о чём оба издания уведомили своих читателей, но первоначальные версии новостей всё ещё доступны в архиве интернета и кэше Google:

Волонтеров штаба Собчак задержали из-за надписи про Путина на льду Фонтанки

Активистов заковали в наручники за надпись «Против Путина» на льду

В ночь с 3 на 4 марта полицейские задержали представителей штаба Собчак, которые написали «Против Путина» на льду реки Фонтанка в Петербурге. Нескольких сторонников телеведущей отвезли в 78-й отдел полиции за «надпись, порочащую президента». Позже их отпустили из полиции без составления протоколов под обязательство о явке, но, как видим, связанные с этим событием фотоматериалы до сих пор будоражат воображение некоторых чиновников Роскомнадзора.

Пользователи Сети, между тем, уже начали соревноваться в остроумии относительно сложившейся абсурдной ситуации, а также напомнили надзорному ведомству об «эффекте Стрейзанд»:

А все, кто видел это фото, должны немедленно развидеть его! pic.twitter.com/jglIXUBdHB — 🔰Fox (@fox_press) March 5, 2018

роскомнадзор потребовал выколоть глаза и стереть память всем, кто увидел фотографию надписи "против Путина" на льду Фонтанки — министр лени (@verschroben_) March 5, 2018

Роскомнадзор потребовал удалить снег, потому что на нем можно написать всякое — lsk (@satans_anus) March 5, 2018

Стоит заметить, это уже не первая абсурдная претензия Роскомнадзора к интернет-изданиям в связи в выборами. В сентябре прошлого года Управление Роскомнадзора по Саратовской области возбудило дело об административном правонарушении в отношении главного редактора «Газеты недели в Саратове» Дмитрия Козенко. Поводом для этого стала публикация на сайте «Свободные новости» фельетона «Буря, скоро грянет буря…», выпущенного в постоянной юмористической рубрике «Беседы с инсайдером». Надзорное ведомство обнаружило в юмористическом рассказе саратовского журналиста «признаки нарушения законодательства о выборах и референдумах Российской Федерации».

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