Мёртвые души включились в предвыборную кампанию в Сети

Российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» стали сообщать о внезапном оживлении страниц, давно не показывавших свою активность. Причём «оживление» происходит как в переносном, так и в буквальном смысле: на днях со страничек уже умерших людей, которые долгое время оставались без каких-либо обновлений, пошла активная агитация за одного из основных кандидатов в Президенты РФ — Владимира Путина. В региональных сообществах соцсети, объединяющих десятки тысяч подписчиков, стали появляться соответствующие записи с цитатами и хэштегом в его поддержку.

Уже шутят, что президента готовят к выборам на том свете, но причина, скорее всего, банальна: кто-то через сетку взломанных аккаунтов разослал цитаты по «предложкам», но это быстро вскрылось. Узнали у «ВКонтакте», в чём делоhttps://t.co/feNGPa9T0c — TJ (@tjournal) December 17, 2017

В некоторых сообществах соцсети уже обсуждают причины происходящего и ищут примеры, подтверждающие странный характер записей. Большинство сообществ в качестве доказательства происходящего приводят запись из сообщества «Тутаев | Подслушано», где 14 декабря появилась запись с тегом #путинкрут от пользователя по имени Александр Лысак.

Сейчас страница Лысака во «ВКонтакте» заблокирована администрацией соцсети в связи с появлением подозрительной активности. Если верить скриншотам подписчика «Тутаев | Подслушано», сделанным сразу после публикации записи, страница Лысака последний раз была активна в 2013 году, а на его стене были комментарии, свидетельствующие о том, что пользователь умер.

Некоторые утверждали, что возможно этот пользователь кинул какую-то новость ещё в далеком 2013 и администратор ради привлечения внимания просто отредактировал его пост на более свежую тему и опубликовал. Позже эта версия отпала, ибо первый пост в сообществе был только осенью (через пол года после того, как автор поста исчез из просторов ВК).

Ещё один пример с записью от аккаунта умершего человека появился 15 декабря в сообществе «Типичный железнодорожник | РЖД КТЖ БЧ УЗ». Запись с цитатой Путина разместила пользователь по имени Людмила Брыкова: её страница не обновлялась с 2013 года, но спустя несколько часов после записи в сообществе кто-то написал на её стене, что Людмила умерла в 2013-м — вероятно, после того, как страница стала подавать признаки жизни. Сейчас её страница «ВКонтакте» также заблокирована.

Третий пример — из сообщества «Типичные Морки», где 15 декабря появилась ещё одна цитата Путина. По словам пользователей из комментариев сообщества, аккаунт автора опубликованной записи не был онлайн более двух месяцев. В данный момент его страница заблокирована с такой же формулировкой, как у Лысака.

Посты размещались «под копирку»: записи были проиллюстрированы постерами с изображением Владимира Путина и яркими цитатами из его выступления. Если верить значку в нижнем правом углу, то за их изготовление отвечала «Молодая гвардия Единой России». Попытка журналистов побеседовать с пресс-секретарём организации Анной Рогачевой не увенчалась успехом. Администраторы двух сообществ, опубликовавших записи, также не ответили на вопросы СМИ.

Представитель одного из таких сообществ (попросивший на него не ссылаться), занимающийся рекламой, пояснил, что этот пост с цитатой Путина не был оплачен и в целом такого рода записи могут публиковаться другими редакторами:

«Все рекламные записи публикуются с пометкой «рекламная запись» и проходят через мою модерацию. Видимо, это рекламный ход данных товарищей [МГЕР]. У нас открытая группа, и размещение подобных записей не запрещено редакторами, если есть пустые места».

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«ВКонтакте» заявляет, что профили действительно были угнаны, но поскольку записи были опубликованы из предложенных в сообщества, то они фактически считаются как опубликованные администраторами, а не пользователями — поэтому их не удаляли.

Преддставитель пресс-службы Руслан Карболсунов добавил, что уровень приватности аккаунтов будет повышен, что в дальнейшем должно уберечь их от несанкционированного доступа. При этом администрация соцсети обещает сохранить контент, который был размещен при жизни владельцев страниц.

Пользователи соцсетей выдвигали разные версии произошедшего, но в целом отнеслись к данной ситуации с юмором:

Напиши вконтактике #ПутинКрут и станешь бессмертным 😏 — Alex O (@anshau) December 17, 2017

Один мальчик умер и написал #ПутинКрут. — smth. offensive 💙💛🐟☠️ (@v_vodki) December 17, 2017

— #ПутинКрут

— у меня так друг умер

(Твит с высоким порогом вхождения) — Я вам не Димон (@kosorevd) December 17, 2017

В апреле прошлого года Виталий Милонов, ещё будучи депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, предложил Роскомнадзору маркировать страницы умерших людей в социальных сетях. По мнению скандального депутата, маркировкой таких аккаунтов удастся избежать злоупотреблений, а также ограничить их функциональность и сделать возможным их удаление по требованию родственников.

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