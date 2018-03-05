Для проведения экзит-полов ВЦИОМ использует blockchain

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) собирается внедрить элементы технологии блокчейн для проведения опроса на выходе (экзит-полл) во время выборов президента России в 2018 году.
ВЦИОМ использует блокчейн для проведения экзит-полла на президентских выборах https://t.co/PgiJbNYUxg
— Коммерсантъ (@kommersant) March 5, 2018
Данные, получаемые в результате опросов на выходе избирательных участков, будут отправлятьв специальном блокчейн-хранилище. «Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных»,— отмечают в центре. Технической составляющей проекта займется агентство 2chain.
Отмечается, что этот проект станет одним из первых примеров использования подобной системы хранения данных в рамках электоральных исследований в мире.
По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, благодаря использованию подобных технологий, значительно повышается защищенность данных от кибератак и уменьшается уязвимость при передаче информации.
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