Пиратская партия России предлагает «заменить ЦИК строчкой кода»

Пиратская партия России (ППР) выступила с инициативой разрешить сбор подписей избирателей в электронном виде — «Заменим ЦИК одной строчкой кода».

«XXI век — век технологий и интернета, — говорится в пресс-релизе ППР, — но до сих пор в нашей стране многие процессы жизни людей и государства застряли в «доисторической эре». Например, законодательство о выборах уже давно не соответствует уровню развития современных технологий».

По мнению «пиратов», на данный момент сбор подписей, проходящий по-старинке — в бумажном виде, непрозрачен, высоки риски для манипуляций с результатами как и у инициативных групп и сборщиков, так и у ЦИКов.

В связи с этим, ППР призывает российские власти разрешить электронный сбор подписей для выдвижения кандидатов на выборы и внести соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации. «Для этого можно и нужно использовать уже имеющиеся ресурс — систему Госуслуг с Единой системой идентификации и аутентификации», — заявляют «пираты».

Принятие данного решения увеличит прозрачность и честность процесса сбора подписей, уменьшит бюрократию и повысит вовлеченность граждан в выборные процессы страны, — уверены активисты ППР. Поэтому Пиратская партия России выступает с инициативой создания системы электронного сбора подписей для выдвижения кандидатов на выборы и внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

Активисты отмечают, что сбор подписей в бумажном виде имеет множество минусов, таких как:

ошибки в написании своих данных человеком ставящим подпись;

ошибки при заполнении бланков сборщиками;

неактуальность баз предоставляемыми МВД для ЦИКов;

спекуляции ЦИКов при проверки подписей с целью недопуска неугодных кандидатов;

фальсификация подписей.

Партия предлагает создать надежную и простую в использовании систему для электронного сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов и списков кандидатов на выборные должности всех уровней, выдвижения политических партий и их списков на выборы всех уровней, а также в поддержку инициативы проведения референдума и других подобных действий.

Система должна быть проста в использовании, как для лиц инициирующих сбор подписей, так и для желающих выразить им поддержку путем оставления подписи. Полноценным эквивалентом физической подписи на бумаге, в данном случае, должна являться авторизация и верификация гражданина посредством системы ЕСИА. Однако при этом электронный сбор подписей не должен, на данном этапе развития Российского общества, отменять возможность собирать подписи в старом, бумажном виде.

В связи с этим, ППР создала две петиции:

Активисты просят всех граждан присоединиться к их инициативе и проголосовать за обе петиции. «Наша цель — привлечь внимание к проблеме сбора подписей в поддержку кандидатов, а также к проблеме использования устаревших технологий, — заявляют они. — Чем нас больше, тем большее внимание получит инициатива».

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