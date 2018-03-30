Глава «потешного совета блогеров» заявил о поддержке его организацией усиления онлайн-цензуры

Председатель экспертного совета молодых журналистов и блогеров («Совет блогеров») при молодёжном парламенте Госдумы Илья Зотов сообщил, что «в Совете блогеров предложили ввести ответственность за распространение фейков в соцсетях». 6 апреля текущего года участники «совета» обсудят возможность применения административного наказания в виде штрафов к распространяющим фейки блогерам. Таким образом участники экспертного совета поддержали предложение входящих в него пранкеров Алексея Столярова, или Лексуса, и Владимира Кузнецова (Вована) о принятии «закона о фейках в интернете».

По словам Столярова, России необходим закон, наказывающий за ложь в интернете. «Лично мое скромное мнение — распространение заведомо ложной информации, повлекшее за собой административное правонарушение, должно нести за собой арест. Если, например, проводится несогласованный митинг и этому способствовала информация в Сети, то должны наказываться не только участники и организаторы митинга, но и распространители фейков. Речь идет о фейках, которые стали причиной волнений или даже совершения преступлений», — пояснил Лексус. Кроме того, екатеринбуржец настаивает на том, что «нужно рассмотреть возможность оперативного блокирования фейковой информации, чтобы она не приводила к беспорядкам».

Поводом для того, чтоб «блогеры» начали просить наказания для других блогеров послужил фейк украинского пранкера Евгения Вольнова о «300 погибших» во время пожара в Кемерове. «Эту информацию активно распространяли блогеры, вводя своих подписчиков в заблуждение», — подчёркивает «самый главный по блогерам» Илья Зотов.

По мнению Зотова, данная инициатива «направлена на установление ответственности для блогеров, распространяющих заведомо недостоверную информацию»:

«Блогеры с миллионной аудиторией особенно должны проверять источники информации и не вводить подписчиков в заблуждение. При этом юридическую трактовку мы готовы согласовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не создать избыточные или нерабочие механизмы».

.

На анонсированное Зотовым заседание пригласят всех блогеров, которые разместили у себя неправдоподобную информацию. В ходе собрания рассмотрят возможность применения административного наказания к распространяющим фейки блогерам. Для них предлагается ввести штраф.

«Совет блогеров» был создан по инициативе депутатов Госдумы летом прошлого года с целью установить диалог между парламентариями и популярными деятелями Рунета. Часть топовых блогеров отказалась «стать ближе к власти», часть — согласилась. Председателем данного совета стал владимирский общественник Илья Зотов.

Свои счёты к блогерам и соцсетям имеет также сенатор Совета Федерации с неоднозначной репутацией Елена Мизулина, которая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия тех, кто распространял в социальных сетях и СМИ отрывок их эфира телешоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», в котором она приносила соболезнования Владимиру Путину после пожара в Кемерово.

Напомним, власти США и Великобритании подозревают российскую «фабрику троллей» во вмешательстве в выборные процессы, а также разжигании межрасовой и социальной розни. После проведённого расследования компания Facebook заявила, что «вбросы» от российских троллей увидели больше ста миллионов американцев. Кроме этого, подозреваемые в массовом создании fake-новостей для западной аудитории российские боты попали в топ рейтинга персон, определивших мировые тренды 2017 года по версии Bloomberg.

.



.

Читайте также:

В Госдуме созывают потешный «совет блогеров»

🔓

Боты из России вошли в топ-50 влиятельных персон года по версии Bloomberg

🔓

В Госдуме предложили создать кодекс для блогеров и СМИ

.