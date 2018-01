Google, Facebook и Twitter отчитались о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании и США

Комитет Сената США по разведке опубликовал в четверг отчеты по российскому влиянию на результаты выборов в 2016 году, подготовленные тремя американскими IT-гигантами: Google, Facebook и Twitter. Такая форма отчетности стала результатом общественных слушаний, продолжающихся с прошлого года. Компании, наконец, ответили на вопросы, которые американские сенаторы задали им еще 1 ноября. В многостраничных докладах компании описали не только корпоративные правила и технические процедуры, но и обратную связь, полученную от пользователей, как важнейшую составляющую борьбы с противоправным контентом и спамом.

Отчеты владельцев популярных социальных медиа не удовлетворили американских сенаторов, ранее неоднократно критиковавших их за бездействие и неготовность раскрыть данные о конкретных случаях борьбы с кампаниями по дезинформации.

Публикация отчетов пришлась на период едва ли не самого сильного давления на IT-индустрию со стороны властных органов. При этом, с одной стороны, высокотехнологичные компании попали под шквал критики из-за содействия иностранному вмешательству во внутриполитические процессы, а с другой, сами компании нападают на президента и ряд других ведущих политиков, возмущаясь их неоднозначной законотворческой деятельностью. Так одним из главных направлений их критики политического курса стала отмена в США принципа сетевой нейтральности.

Ключевым элементом расследования по российскому вмешательству в американские выборы был поиск связи между деятельностью аккаунтов-троллей и официальными российскими властями. Сенаторы выражали надежды, что IT-компании смогут обнаружить какие-либо зацепки при анализе генерируемых на их платформах данных. Однако, очевидно, им это не удалось. Facebook, например, заявил, что существует незначимое совпадение между таргетированным контентом, распространяемым предполагаемыми российскими заговорщиками, и ключевыми событиями предвыборной кампании Д. Трампа. Однако говорить о существовании полноценной связи между российскими властями и деятельностью ботов пока еще преждевременно.

Еще одним важным аспектом, который хотели прояснить сенаторы, является прибыль компаний, полученная от рекламы, связанной с российскими аккаунтами. Google отчитался о 4700 долларов, полученных от предположительно связанных с российскими властями рекламодателей. Facebook заработал на политизированной рекламе значительно больше. Еще в сентябре прошлого года компания оценивала свою прибыль от такой рекламы в сто тысяч долларов. Twitter ранее заявлял, что получил ровно 400 долларов от российской фабрики троллей, известной как Агентство интернет исследований.

Сенаторы особо интересовались тем, как компании выявляют злоупотребления на их платформах. Twitter заявил, что за последние 1,5 года компания интенсифицировала борьбу с подозрительными аккаунтами. В настоящее время Twitter ежедневно идентифицирует порядка 450 тысяч аккаунтов, являющихся ботами или программами по автоматическому постингу. В сентябре 2017 года еженедельно Twitter выявлял примерно по 4 миллиона подозрительных аккаунтов, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период в 2016 году.

Что касается выборов, состоявшихся в 2017 году, то компании не зафиксировали сколь-либо заметных попыток проведения кампаний по дезинформации, за исключением губернаторских выборов в Виргинии и Нью-Джерси. Компании отметили, что резкое увеличение числа подписчиков и фолловеров у кандидатов в сенаторы на прошлогодних выборах не было связано с деятельностью иностранных государств. Facebook заявил, что компания полностью усвоили уроки 2016-го года и стала более внимательно относиться к подозрительным аккаунтам и таргетированной рекламе.

IT-компании намерены и в дальнейшем совершенствовать методы борьбы с кампаниями по дезинформации. Так Google, Facebook и Twitter организовали совместную группу, получившую название Глобального интернет-форума по противодействию терроризму. Такая совместная площадка позволяет им идентифицировать и бороться с недоброжелательными организациями, использующими возможности их онлайн-платформ. Группа проводит мониторинги и регулярно блокирует аккаунты-нарушители. Такие компании, как Microsoft, LinkedIn, Oath и Snap в ближайшее время готовятся присоединиться к этой инициативе.

Twitter в свою очередь подтвердил свое обещание запустить Центр прозрачности (Transparency Center), который должен стать наиболее значимой в IT-индустрии попыткой предоставить независимым исследователям доступ к данным компании. В рамках инициативы будет раскрыта информация об основных рекламодателях и характере таргетирования рекламы в микроблогах Twitter. Точная дата открытия этого Центра пока еще не известна.

Параллельно с этим на IT-гигантов оказывается давление и по другую сторону Атлантики – в Великобритании.

На прошлой неделе Twitter отправлял официальное письмо Председателю комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту британской палаты общин Дэмиану Коллинзу, сообщив о новых результатах расследования вмешательства России в ход референдума по выходу страны из Евросоюза. В Twitter проанализировали набор данных по подозрительным аккаунтам, предоставленный компании Лондонским городским университетом. Хотя большинство из этих аккаунтов действительно нарушали правила онлайн-платформы, лишь около 1% из них было зарегистрировано в России. При этом почти половина из всех этих аккаунтов успешно блокировалась в рамках политики по борьбе со спамом. Таким образом, в компании не смогли доказать наличие значимой взаимосвязи между российскими фабриками троллей и деятельностью бот-аккаунтов.

Эти результаты оказались созвучны итогам декабрьского исследования, проведенного Институтом интернета при Оксфордском университете. Британские ученые также не смогли найти связь автоматизированных спам-аккаунтов с их возможными российскими источниками.

Однако некоторые исследование показывают обратное. Так независимая команда аналитиков данных из Университета Суонси (Великобритания) и Калифорнийского университета в Беркли (США) обнаружила, что в преддверие голосования на референдуме по Брекситу российские бот-аккаунты развернули активную деятельность по дезинформации различных групп избирателей.

Ответ Twitter совершенно не удовлетворил Дэмиана Коллинза, который и ранее жестко критиковал непоследовательность IT-компаний в проведении расследований российского вмешательства. 25 января он отправил письмо сооснователю и генеральному директору Twitter Джеку Дорси, выразив сожаление неготовностью компании дать прямые ответы на поставленные вопросы. По его мнению, Twitter не конкретизировал данные им ответы, сделав их предельно расплывчатыми.

Он попросил у компании раскрыть информацию о количестве не зарегистрированных в России аккаунтов, которые могут находиться под контролем российских структур. Коллинз также хотел бы прояснить: какая аудитория была охвачена в ходе деятельности российских бот-аккаутов, кто и как занимался их блокировкой, а также были ли эти аккаунты полноценными пользователями или автоматическими ботам. Коллинз выразил надежду на получение более детализованного отчета от Twitter.

I have today published my latest correspondence with Twitter regarding the use of their platform by Russian backed agencies. It is clear that further research needs to be undertaken by Twitter. https://t.co/hV6pqojoTKhttps://t.co/SKrphHyuwr

— Damian Collins (@DamianCollins) January 25, 2018