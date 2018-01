IT-гиганты готовы поддержать судебные процессы в защиту сетевого нейтралитета

Интернет-ассоциация США (The Internet Association) – отраслевая ассоциация, включающая в себя крупнейшие американские IT-компании (Google, Amazon, eBay, Facebook, Twitter и другие) – заявила о своей готовности участвовать в грядущих судебных процессах против Федеральной комиссии по связи (FCC) в защиту сетевого нейтралитета. Эта организация также намерена лоббировать законодательное решение, которое сделает действие принципа сетевого нейтралитета постоянным.

.

.

Очевидно, что это хорошие новости! Предстоящим судебным процессам, вызванным предательством Федеральной комиссией по связи общественных интересов, потребуется значительная поддержка, особенно финансовая. Эти тяжбы являются неизбежным результатом заигрывания FCC с телекоммуникационными монополиями, приведшего к игнорированию ею призывов создателей американских стартапов и основоположников инфраструктуры интернета, равно как и к использованию искаженных данных при выработке своего окончательного решения по сетевому нейтралитету.

.

IA's Statement Announcing Our Intention To Intervene In Judicial Action To Preserve Net Neutrality Protections https://t.co/aRnUTFhx45

— Internet Association (@InternetAssn) January 5, 2018