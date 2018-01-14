IT-гиганты готовы поддержать судебные процессы в защиту сетевого нейтралитета

Интернет-ассоциация США (The Internet Association) – отраслевая ассоциация, включающая в себя крупнейшие американские IT-компании (Google, Amazon, eBay, Facebook, Twitter и другие) – заявила о своей готовности участвовать в грядущих судебных процессах против Федеральной комиссии по связи (FCC) в защиту сетевого нейтралитета. Эта организация также намерена лоббировать законодательное решение, которое сделает действие принципа сетевого нейтралитета постоянным.

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“Окончательное решение председателя правления FCC Аджита Пая, как и ожидалось, ликвидирует общепринятый принцип сетевого нейтралитета, способствующий защите прав пользователей. Это решение бросает вызов воле большинства американцев, вне зависимости от их партийных предпочтений, и не может способствовать сохранению свободного и открытого интернета. Интернет-ассоциация США намеревается выступить в качестве посредника в судебном процессе против установленного порядка. Вместе с компаниями-членами Ассоциации мы будем продолжать оказывать давление на власть для того, чтобы сетевой нейтралитет был восстановлен принятием соответствующего законодательного решения”. (из текста заявления The Internet Association)

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Очевидно, что это хорошие новости! Предстоящим судебным процессам, вызванным предательством Федеральной комиссией по связи общественных интересов, потребуется значительная поддержка, особенно финансовая. Эти тяжбы являются неизбежным результатом заигрывания FCC с телекоммуникационными монополиями, приведшего к игнорированию ею призывов создателей американских стартапов и основоположников инфраструктуры интернета, равно как и к использованию искаженных данных при выработке своего окончательного решения по сетевому нейтралитету.

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IA's Statement Announcing Our Intention To Intervene In Judicial Action To Preserve Net Neutrality Protections https://t.co/aRnUTFhx45 — Internet Association (@InternetAssn) January 5, 2018

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